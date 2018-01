Cand cineva iti spune ca a aparut o noua masina de la un importator coreean care are o cota mica de piata in Romania, incep sa iti apara cateva intrebari. La fe a fost si in cazul lui Rexton G4 de la SsangYong.

Te gandesti in primul rand la faptul ca si-au asumat intrarea cu noul model pe piata auto romaneasca, ca se supun reglementarilor dure din UE si ca au incredere in modelul nou lansat.

In al doilea rand, esti curios. Cine sunt cei de la SsangYong si ce vor de la noi? Nu avem si asa suficiente modele noi la vanzare? Nu e romanul fan declarat al marcilor germane si cumparator de Dacia, atunci cand vine vorba de cumparat masini noi?

Toate aceste curiozitati sunt legitime, intrucat la doar o simpla privire aruncata inspre situatia pietei auto din Romania iti dai seama ca lucrurile sunt destul de volatile. Romanul (ca si mine de altfel, in momentul de fata) prefera sa dea 15-20.000 de euro pe o masina second-hand din Germania/Austria/Franta/Olanda si sa o conduca linistit pana cand o da mai departe dupa ce trece de o anumita valoare a kilometrajului.

Asadar, de unde atata curaj si incredere din partea celor de la SsangYong? Este Rexton G4 o masina pentru romani? Va propun sa descoperim impreuna, intrucat mi-au dat noul Rexton (G4) pe mana timp de o saptamana si l-am analizat cat se poate de riguros.

Inainte de a incepe, va propun sa cititi si review-ul pe care l-am facut pentru un alt model al coreenilor: SsangYong XLV.

Primul contact l-am avut la lansarea oficiala a noului Rexton in Romania, unde sub deviza „Lux accesibil” ni s-a prezentat noul SUV. Aflat la a patra generatie, masina chiar arata impresionant sau, mai degraba, impozant cand o privesti pentru prima data. Pe langa silueta agresiva si mare, iti atrage atentia garda la sol.

In perioada pe care am petrecut-o impreuna cu masina am observat cateva lucruri pe care le punctez aici:



de-abia la viteze de peste 160 de km/h se aude vantul in Rexton (masina mare vs forta de frecare, la ce sa te astepti, corect?)

confortabila de mama focului la interior: spatiu suficient, locuri de depozitare gandite bine si incalzire(fata - 3 trepte/spate - 2trepte) + racire (doar fata) in scaune. I-ar mai lipsi masajul, insa cu 7 locuri am reusit sa plec la plimbare relaxat cu toata familia + niste bagaj (eu, floretina, mama, tata si Oscar)

volanul exact asa cum imi place: mare, ajustabil, incalzit si invelit in piele. Are si o forma destul de interesanta care reflecta oarecum si „masculinitatea” masinii

tractiune de pick-up: 4x2 (tractiune spate), 4x4 usor si 4x4 greu. Testat, functioneaza impecabil

cutia automata se adapteaza stilului tau de condus, asa ca stie si cand sa faca downshift

motor 2.2 diesel: as fi vrut un 3.0, dar e bun si asta. Trage destul de bine, te scoate din „santuri” si consuma decent. Cel mai mic consum l-am avut de 7,7 l/100km, iar cel mai mare de 10,2 l/100 km. Poti sa depasesti linistit, nu se simte greoaie decat dupa 95 km/h cand acceleratia isi pastreaza un tempo mai lent

important de precizat: sta foarte bine in viraje. Nu stiu daca se datoreaza faptului ca e grea, dar cu peste 75 de km/h am luat un viraj cam la vreo 80 de grade si nu mi-a dat niciodata intentia ca i-ar fugi spatele. Impresionant!

aerul conditionat din Rexton e brici, stergatoarele la fel. SsangYong nu dezamageste

e brici, stergatoarele la fel. nu dezamageste sistem de acces Confort cu deschidere automata a haionului (cam cum e pe la toata lumea)

sisteme de siguranta functioneaza excelent. Am testat frana automata in oras (pe riscul meu) dar masina s-a oprit imediat ce a vazut ca cel din fata mea a aplicat frana

camera de mers cu spatele are cea mai buna calitate pe care am vazut-o pana acum pe o masina. Are disponibil si varianta 360.

sistemul de infotainment este dezvoltat chiar de Ssangyong si este foarte bine gandit pentru noul Rexton, utilizarea fiind facila

sistemul de sunet este bun, insa eu as fi vrut ceva mai bun. Pe scurt, mie imi place bass-ul profund. Sistemul de pe masina testata a fost insa pe placul celorlalti pasageri din masina.

singurul lucru care nu mi-a placut a fost lumina farurilor. Nu ai disponibil full xenon pe nicio varianta de echipare. Esti obligat sa traiesti cu cele de halogen pe faza lunga. Nu-s rele, dar nu se compara cu ce am mai avut pe mana.

Ramane acum la latitudinea cumparatorului daca va alege sa-si puna increderea intr-o firma coreeana luand o masina noua sau va ramane alaturi de simtamantul general din Romania: “de banii astia imi iau Audi din Germania sh”.

Mai multe imagini puteti gasi AICI!

Pe data viitoare!