In momentul in care iti asumi faptul ca iubesti masinile, drumurile si explorarea noilor privelisti ce iti apar cu fiecare kilometru parcurs esti constient de un lucru: treaba asta costa foarte mult.

Sunt momente in care nu conteaza masina cu care te aventurezi prin lume, dar, Doamne, cat de minunata este senzatia atunci cand pleci inspre un loc pe care-l iubesti la volanul unei masini pe care ai vrut-o pentru un timp atat de indelungat.

Stiu, imi veti spune ca voi fi foarte subiectiv in acest material. Intr-o oarecare masura este adevarat. Ma veti regasi vorbind cu multa pasiune si (fiindca am predat-o) cu mult dor despre Seria 6 Gran Coupe. Sper insa ca veti avea incredere in puterea mea de discernamant, atunci cand va spun ca voi relata si lucrurile mai putin placute pe care le-am gasit la masina visurilor mele.

Sa-i dam drumul, da?

Cum am ajuns la aceasta masina, ar fi un start bun pentru povestea noastra. Ei bine, intr-o vizita facuta PR-ului BMW Romania am remarcat in parcare o minunatie cu contur agresiv, linii versatile si privire fantastica. Da, era ea: Seria 6 Gran Coupe imbracata in culoarea mea preferata. Cum entuziasmul a luat locul bunului simt, fara sa ma gandesc la posibilitatea ca masina aia poate apartine vreunui angajat din acea cladire, am intrebat: „Pot s-o iau si eu candva?”. Zis si facut. Am stabilit datele si am plecat acasa. Gandul sau, mai bine zis, gandurile mi-erau doar la aceasta masina. De-abia asteptam sa ma aflu la volanul ei si sa ma bucur de drum cu ea. Eu deja uitasem ca vorbeam de o masina care sare de 100.000 de euro...

A venit si ziua cea mare. Am primit cheile de la Alex si am plecat. Aproape nu-mi venea sa cred ca-s singur. Doar eu cu Seria 6. Nu vreau sa ma intelegeti gresit. BMW n-a platit pentru acest articol si nici pentru altele scrise pana acum de mine despre masinile lor, insa atat de mult am visat la ziua in care am sa am si eu un Seria 6 Gran Coupe pe mana, incat in momentul in care m-am urcat la volan aproape imi venea sa plang de fericire.

Si cum orice poveste siropoasa are si partile ei rele, iata ca din prima observ ca ma incadrez destul de greu pe scaunul soferului. Daca ati urmarit topul 10 pe care l-am realizat pentru 2017, atunci ati observat ca nu sunt nici slabut, dar nici scund. Ma intristasem un pic. Sa fiu eu chiar atat de „in forma”, incat sa nu pot sa fiu relaxat la volanul masinii pe care am dorit-o pentru atat de mult timp? Multumita faptului ca cei de la BMW se gandesc si la cei care nu mananca doar o salata pe zi, am reusit sa-mi ajustez scaunul si volanul incat m-am facut atat de confortabil de nu-mi mai venea sa cobor de acolo.

Pornesc motorul. Ah, acel sunet frumos, lin si placut pe care-l scoate un 3.0 de la BMW. Apas timid acceleratia si ies din parcarea BMW Romania. Vad si eu lumina de afara, asa ca opresc chiar la iesirea din parcare. N-am mai facut niciodata asta, dar era absolut necesar s-o vad in lumina naturala. Nimic iesit din comun, Seria 6 Gran Coupe era absolut cum mi-o imaginam: fata agresiva, silueta sportiva si un spate care parca te invita la trairi pe care nu le-ai mai avut pana acum.

Mergem spre casa ascultand muzica si cu atentie la trafic. Vedem ca lumea isi lungeste ochii la noi, asa ca suntem cuminti si nu ne dam in spectacol prin oras, unde limita de viteza e mica. Cautam un loc de parcare, iar cam dupa jumatate de ora prindem si noi un spatiu care pare a fi sigur si ferit de eventuale intemperii. Inchid masina si ma tot uit la ea. Imi vine s-o iau cu mine-n casa daca as putea.

A doua zi vine, asa ca e momentul sa prindem impreuna rasaritul pe autostrada si sa ne bucuram de drum de calitate si limita de viteza mai mare. Bucuroasa foc c-a scapat de Bucuresti, imediat ce pun piciorul pe acceleratie masina deja colaboreaza intens cu mine pentru a-mi oferi cea mai buna experienta de condus pe care o poate ea reda. Fascinant este un singur lucru: am ajuns la 178 de km/h fara sa imi dau seama si am fost nevoit sa schimb repede banda si sa franez pana la 139 de km/h pentru a nu fi opriti de Politie din aventura noastra draga.

Lasand pentru moment aventura mea la o parte, e important sa respectam regulile de circulatie si sa fim atenti cu ceilalti participanti la trafic. Nu este doar siguranta si viata noastra in joc, asadar e bine sa nu ne bazam niciodata ca cel din spate va frana sau cel din fata va accelara. Prudenta si rabdarea sunt cele doua valori cu care noi ar trebui sa ne inarmam atunci cand plecam intr-o drumetie.

Avand in vedere ca BMW a vrut sa faca din Seria 6 o masina in care sa calatoresti linistit, cu bagaje dupa tine si eventual vreo 2-3 prieteni sau iubita plus catel (in cazul meu), trebuie sa va spun ca din punctul acesta de vedere n-am nimic de reprosat. Fie in traficul urban sau pe autostrada, masina stie ce exact cum sa se adapteze pentru a-ti crea tie confortul de care ai nevoie. N-am simtit nicio clipa ca ar da-o ceva de gol privind sportivitatea sa.

Masina asta iti da si putine emotii cu privire la calitatea drumurilor, iar avand in vedere ca in Romania dupa fiecare iarna apar tot felul de surprize pe drumurile patriei... Nu stiu daca e o decizie inteleapta sa scoti un Seria 6 Gran Coupe la plimbare fara sa stii pe unde mergi. Garda destul de joasa la sol va tine soferul in trepidatii daca nu-si cunoaste traseul destul bine. O groapa nesemnalizata iti poate da mari batai de cap, daca nu ai cel putin 1000 de euro/luna ca venit.

Bucuria cea mai mare o simti insa in momentul in care am prins o portiune de drum gol si proaspat asfaltat. Ce s-a intamplat acolo ramane doar intre mine si Seria 6 Gran Coupe.

A fost clipa noastra privata.

Acum c-am trecut si de autostrada si-am intrat pe partea cu serpentinele m-am gandit sa ma uit si eu la consum. Ar fi o idee buna sa stiu cat trebuie sa platesc la pompa pentru un full si cat ma tine, corect? La acest capitol Seria 6 Gran Coupe mi-a demonstrat ca nu este construita pentru cei care tin la un consum mic, de motor diesel. Dupa aproape 600 de km parcursi care au inclus si mediu urban, rural, autostrada, serpentine si trafic datorita modernizarilor care se efectuau pe traseul parcurs, in bord se afisa un consum de 8,3/100 km. E un consum corect din punctul meu de vedere, avand in vedere ca nu am menajat deloc masina si am condus ori in modul Confort, ori Sport.

Daca am vorbit de consum, atunci e cazul sa discutam un pic si de sunet. Parerea mea proprie si personala este ca BMW a incercat sa faca din masina asta o metoda de a calatori elegant si frumos pentru maximum 4 persoane sau, in cazul meu, 2 persoane in fata si un catel pe bancheta din spate. Fiind o masina care se conduce cu placere si care te incita la un pic de aventura, Seria 6 Gran Coupe pare a fi mai mult un Grand Tourer (chiar daca exista Seria 6 GT, lansata in Romania acum 3 luni). Acestea fiind spuse, masina pe care am avut-o eu in test nu mi-a atras niciodata atentia cu privire la sunetul pe care il scoate cand ambalezi motorul, ci dimpotriva putem vorbi de o nota discreta pe care doar tu o observi.

Chiar daca mai sus m-ati vazut vorbind cu multa pasiune despre aceasta masina, exista si lucruri care nu mi-au placut. Unul care chiar m-a frapat a fost lipsa acoperisului panoramic. Macar o trapa sa fi avut si tot era altfel. E bine insa ca puteti gasi acest lucru ca optiune si va recomand sa o bifati atunci cand va cumparati un Seria 6, fie el Coupe, Gran Coupe sau M6. Va schimba cu totul senzatia din interior. E adevarat, personal imi place ca pasagerii mei sa poata privi cerul din masina, insa trebuie sa va marturisesc ca nu m-a deranjat lipsa acestuia atat de mult, doar ca a fost asa... Un moment de dezamagire cand am realizat ca masina de test este fara aceasta optiune altminteri usor de gasit pe alte modele BMW pe care le-am testat.

Ramanem la capitolul lucruri care nu mi-au placut si trebuie sa va spun despre camera pentru retur. Aici chiar am fost dezamagit in adevaratul sens al cuvantului. Tineti cont ca in 2017 am condus si X5, si noul Seria 5, iar in momentul in care am pus masina in retur pentru prima data si am vazut cum arata camera... Sentimentul pe loc a fost de tradare. Adica avem pe Seria 5 si X5 camera frontala cu unghi larg de vizualizare cu grafica HD si fara niciun pig de lag, iar pe masina pe care o doresc de atata timp (si costa cam cat 9 Dacia Logan echipate bine) avem o calitate a imaginii care efectiv lasa de dorit.

Luminile sunt excelente, trecand la lucruri optimiste si faine din nou. Adaptive LED de la BMW chiar este o optiune ce-si merita banii, asa ca nu ezitati sa va echipati masina cu ea. Pana acum (n-am condus Volvo sau modele mai noi de la Mercedes-Benz sau Audi) au fost singurele in care am avut completa incredere pentru a le lasa pe faza lunga automata. Aici apare insa o alta frustrare ca sofer. Tu ai grija ca cei din sens opus sa nu fie orbiti, iar uneori dai peste cate un individ care circula noaptea si cu faza lunga, si cu becurile de ceata aprinse... Eh, e bine la noi in Romania, dar mai aven nevoie de un pic de educatie rutiera pe langa multe altele.

Mai raman un pic la capitolul lumini doar sa spun ca spatele acestei masini mi se pare ar fi cel mai frumos produs scos de BMW pe piata auto. Atat, acum trecem mai departe.

Stergatoarele isi fac foarte bine treaba, dupa cum ne si asteptam, iar parbrizul este mentinut curat ca lacrima indiferent de vreme. Am prins zapada, ploaie marunta, ploi abundente, ceata, burnita si niciodata n-am avut pentru vreun moment impresia ca s-ar putea sa ma simt pus in dificultate de vizibilitate.

Sistemul de sunet (doar stiti ca nu pot trai fara muzica atunci cand conduc) a fost bun. Parca-i aiurea sa spun bun, dar am experimentat ce poate face un Bowers&Wilkins... There`s no going back from that! Lasand un pic subiectivismul deoparte, Harman/Kardon disponibil pe masina testata a fost foarte bun si dupa ce l-am setat sa aduca mai mult bass in habitaclu am fost un om foarte fericit pentru am ascultat tot ce am vrut, exact cum am vrut.

Ce m-a bagat oarecum in ceata a fost locul pe care il in portbagaj: este imens!

De la mine nu primiti date tehnice pentru ca nu asta vreau sa transmit prin ceea ce scriu, insa daca asta doriti sa aflati ar fi bine sa vizitati site-ul BMW si sa va configurati acolo un Seria 6 Gran Coupe sau, de ce nu, un M6. Singurul lucru pe care vreau sa vi-l spun este ca Seria 6 Coupe/Gran Coupe se afla la ultima ei generatie, asadar la capitolul 6 va ramane doar GT-ul pe care de-abia astept sa-l conduc.

Seria 6 va fi inlocuit de Seria 8 in anii care urmeaza, asadar bucurati-va de ele cat BMW inca le mai ofera cu garantie.

Eu va multumesc ca ati citit experienta mea si, ca de obicei, va doresc sanatate si ne revedem la urmatorul articol.

Pe curand!

Mai multe imagini puteti gasi AICI!