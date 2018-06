Educatia financiara este foarte importanta, mai ales cand veniturile tale nu sunt exagerat de mari, asa ca pregateste-te sa afli ce nu fac niciodata oamenii bogati.

Nu cheltuiesc mai mult decat castiga

Stiai ca de fapt iti incepi fiecare luna pe minus? Si asta pentru ca fiecare zi de 1 inseamna noi facturi emise pentru utilitati, sau o noua chirie ce trebuie achitata! Mai mult decat atat, la fiecare salariu incasat, ai tendinta de a da liber cumparaturilor, fara a stabili concret lista de lucruri necesare si lista cu cele care sunt, mai degraba, mofturi. Pune in balanta totul si stabileste daca perechea aia de pantofi pe care tocmai ai pus-o in cosul de cumparaturi, doar pentru ca era la reducere, iti este necesara. Pune deoparte in fiecare luna macar 10% din tot ceea ce castigi, si vei fi uimit de sumele pe care le economisesti, aproape fara efort. Iar daca vreodata ramai fara bani, poti sa faci un imprumut nebancar si sa dai banii inapoi in 30 de zile, ca sa salvezi situatia.

Nu cumpara lucruri ieftine

Un vechi proverb spune „Sunt prea sarac ca sa imi cumpar lucruri ieftine”. Nimic mai adevarat de atat! Ce-i drept, cand ai nevoie de un articol de imbracaminte, de exemplu, esti tentat sa cauti preturile cele mai mici. Dar, de cele mai multe ori, un cost mai mic al unui produs se traduce si printr-o calitate mai proasta a acestuia. Da, poate va trebui sa investesti mai multi bani intr-o pereche de pantofi de firma, insa durata de viata a acesteia va fi cu mult mai mare decat a uneia mai ieftine. Nu face rabat de la calitate, pentru ca, decat sa cumperi trei perechi de pantofi la pret mic, dar slab calitativ, mai bine investesti intr-o pereche mai scumpa si durabila.

Nu se multumesc doar cu salariul

Un contract de munca iti garanteaza o asigurare medicala si contributia la fondul de pensii, deci este foarte indicat sa inchei unul. Pe langa veniturile obtinute cu carte de munca, ar trebui sa mai ai cel putin o alta sursa de bani, cum ar fi, de exemplu, o activitate pentru care esti platit cu drepturi de autor si pe care o poti presta periodic, nu neaparat in fiecare zi. Daca nu stii ce sa alegi, e bine sa-ti arunci un ochi peste ofertele de pe piata muncii si sa afli ce anume se cauta. Daca nu ai vreo specializare, ar fi indicat sa participi la cursuri profesionale din domeniul care te atrage cel mai mult. Iti vei putea suplimenta veniturile si vei avea in acest fel, o siguranta dublal.

Nimeni nu s-a nascut invatat, insa, daca vei aplica ideile prezentate mai sus, vei reusi sa iti gestionezi veniturile ca un adevarat administrator financiar. Mult succes!