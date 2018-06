Desi exista si multe mituri despre acest ulei-minune, mare parte dintre beneficiile sale au fost demonstrat de cercetari dermatologice.

Iti dezvaluim principalele 3 motive dovedite stiintific pentru care sa-ti ingrijesti pielea cu cel mai bun ulei de cocos!

1. Uleiul de cocos hidrateaza pielea

Uleiul de cocos este, fara indoiala, unul dintre cei mai buni factori hidratanti pentru piele. De fapt, daca ai acasa un ulei de cocos de calitate superioara, ai putea sa uiti complet de banii aruncati pe creme pentru ingrijire costisitoare, realizate din tot felul de componente chimice. Desi uleiul de cocos se prezinta sub forma solida, la temperaturi mai mari de 20 de grade celsius, acesta se transforma in substanta lichida. Chiar daca il aplici pe piele in stare solida, uleiul de cocos se va topi imediat ce va lua contact cu corpul, ceea ce ofera avantajul pe care foarte multe creme din comert nu il au, anume acela ca se absoarbe rapid in piele.

2. Uleiul de cocos curata porii

Un alt motiv pentru care ar trebui sa folosesti ulei de cocos pentru ten si pentru restul corpului tine de capacitatea sa de a curata in profunzime porii. Exfolierea celulelor moarte reprezinta un pas peste care nu trebuie sa trecem daca ne dorim un ten stralucitor si fara imperfectiuni. Porii pot fi incarcati de impuritati care impiedica secretia normala de sebum, iar din aceasta cauza pot aparea comedoane sau cosuri. Uleiul de cocos este un produs de curatare bland, dar care actioneaza totusi in profunzime. Acesta inmoaie capacele de cheratina care se formeaza, favorizand totodata exfolierea celulelor moarte de la suprafata pielii.

3. Uleiul de cocos ofera protectie UV

Nu foarte multi dintre noi stim ca uleiul de cocos este utilizat si pe post de produs care ofera protectie solara. Intr-adevar, studiile care s-au ocupat de cercetarea proprietatilor acestuia concluzioneaza ca uleiul de cocos are SPF 4, motiv pentru care nu este indicat pentru sesiunile de plaja foarte lungi. Totusi, pentru expunerea la soare pentru intervale mici de timp, uleiul de cocos aplicat pe piele tine departe efectele negative ale radiatiilor solare. De asemenea, daca ai stat la plaja fara sa fi folosit crema de protectie, uleiul de cocos functioneaza ca o lotiune after-sun, calmand senzatia de usturime si ameliorand roseata.

E important de stiut ca nu toate uleiurile de cocos sunt similare din punct de vedere al proprietatilor. De aceea, recomandam achizitionarea acestora din magazine sau de pe site-uri care comercializeaza produse autentice.