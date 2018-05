Exista mai multe lucruri esentiale pe care trebuie sa le iei in considerare cand vine vorba de constructia unei case. In articolul de astazi o sa-ti prezentam trei dintre ele.

Fii atent la teren

Concentreaza-te pe materiale de calitate

Inainte sa vizionezi anumite parcele, fa-ti o lista cu mai multe criterii pe care ar trebui sa le indeplineasca „terenul ideal” pentru tine. Ti-ar placea un teren dreptunghiular, patrat sau in forma literei „L”? Ai prefera o parcela de 300-400 de metri patrati sau una de 800-1.000 de metri patrati? Ar fi bine ca in jurul terenului sa nu existe nicio alta constructie? Cati bani ai fi dispus sa platesti, maximum, pentru un metru patrat de pamant? Dupa ce iti raspunzi la intrebarile anterioare, o sa-ti fie usor sa identifici si criteriile pe care vrei sa le indeplineasca terenul viitoarei tale case.Calitatea materialelor de constructii este esentiala daca iti doresti o casa extrem de confortabila, in care sa traiesti bine foarte multi ani de acum incolo. Conteaza fiecare material implicat in procesul de constructie, asa ca nu face rabat niciun moment de la calitate, chiar daca o sa investesti mai multi bani. Nu-ti este foarte clar la ce materiale ne referim? Descopera mai jos:

- betonul pentru fundatie;

- materialul de zidarie (caramida sau BCA);

- tencuiala;

- gletul;

- placile ceramice (gresie si faianta);

- adezivii pentru placile ceramice;

- parchetul;

- termoizolatia (te sfatuim sa alegi vata minerala bazaltica si vata minerala de sticla);

- hidroizolatia;

- acoperisul;

- tencuielile decorative;

- vopselele.

De asemenea, daca iti doresti o casa de care sa te bucuri pentru mult timp, cumpara niste usi si ferestre foarte bune, rezistente la influenta factorilor de mediu, cum ar fi umezeala si radiatiile ultraviolete.

Lucreaza cu o echipa profesionista de muncitori

Chiar daca folosesti materiale de calitate, sunt sanse foarte mari ca viitoare ta locuinta sa nu fie construita asa cum iti doresti, in cazul in care vei apela la niste muncitori slab pregatiti. Prin urmare, iti recomandam sa lucrezi cu o echipa profesionista de muncitori, care nu doar ca are experienta de lucru, ci iti si poate garanta pentru lucrarile efectuate. Desi o sa te coste mai mult sa apelezi la o echipa profesionista de muncitori, constructia casei tale se va finaliza foarte repede si, mai important, nu o sa ai nicio problema in ceea ce priveste calitatea lucrarilor efectuate.