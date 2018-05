5 lucruri la care trebuie sa fii atent in negocierea unui salariu:

1. Prima oferta se negociaza

Daca te afli in fata unei situatii in care poti cere un salariu mai mare sau esti la un interviu de angajare, negocierea este extrem de importanta. Ti se va da impresia ca suma oferita este finala, dar rareori acest lucru este adevarat. Fii pe faza de fiecare data si cauta sa iti expui avantajele si experienta care te recomanda pentru salariul pe care il astepti. Scopul unei negocieri este ca ambele parti sa plece de la intalnire multumite de ceea ce au obtinut. Daca nu vei avea curajul sa ceri atunci suma pe care ti-o doresti, mai tarziu nu o vei mai putea face.



2. Cunoaste legislatia

La fiecare discutie despre salariu trebuie sa fii cu temele facute. Verifica legislatia si fii la curent cu toate modificarile. Descopera ce deducere personala ti se aplica in functie de salariul brut, pentru a putea fi in deplina cunostinta de cauza privind suma finala pe care o vei incasa in fiecare luna. Este responsabilitatea ta sa fii la curent cu legislatia referitoare la angajati si beneficiile care li se cuvin.



3. Nu spune tu ce salariu iti doresti

Unul dintre sfaturile pe care le vei intalni cel mai des, dar care rareori este cu adevarat respectat, e de a nu spune tu intai ce salariu iti doresti de la noul loc de munca. Sunt sanse mari sa fii intrebat acest aspect, situatie in care trebuie doar sa explici care sunt lucrurile pe care le astepti de la un loc de munca precum cel in discutie, evitand sa spui concret o suma. Riscul de a spune din prima ce salariu iti doresti este de a pierde bani in negociere. Sunt sanse mari sa ceri mult mai putin decat bugetul alocat pentru tine.



4. Celelalte salarii din firma nu sunt preocuparea ta

Nu de putine ori exista posibilitatea de a afla inaintea unui interviu care sunt salariile pe care ceilalti angajati de nivelul tau le castiga intr-o firma, fie de la un prieten care lucreaza acolo, fie dintr-o scapare. In mod clar, salariile nu sunt un mister total, dar ceea ce trebuie sa stii e ca banii pe care altii ii incaseaza nu reprezinta prioritatea ta. Poti folosi alte salarii doar ca referinta pentru a calcula un venit mediu, ca sa te ajute intr-o negociere. In niciun caz nu trebuie sa aduci la interviu in discutie alte salarii pe care tu le cunosti din companie, pentru ca ai putea face mai mult rau decat ti-ai imagina in prima instanta.

5. Adu in discutie si posibilele beneficii

Nu te concentra intr-o discutie despre salariu doar pe banii pe care ii vei incasa lunar. Ia in calcul si beneficiile pe care le poti obtine, de la un abonament lunar la sala, un telefon cu internet, benzina sau transport din partea firmei sau bonuri de masa.