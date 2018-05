O vizita la dentist, o invitatie la nunta, un concediu, sunt doar cateva aspecte care pot da peste cap venitul dintr-o luna. Apare involuntar nevoia unui imprumut, poate fi cerut membrilor din familie (daca exista posibilitati) sau se apeleaza la creditele IFN, casele de amanet.

Credit IFN versus casa de amanet

Urgentele financiare exista, fac parte din cotidian. Cand apelezi la un credit IFN, inseamna sa castigi avantajul timpului, al confortului si, desigur, suma de bani dorita conform conditiilor stipulate. Altfel spus, un credit IFN este un credit online. Stai in fata PC-ului, completezi cateva campuri ale unui formular si, imediat dupa banii iti sunt livrati in propriul cont bancar.

Sumele pe care le poti cere sunt potrivite pentru a rezolva o urgenta financiara, de regula pana la 3000 lei. Desigur, te poti imprumuta cu 200 lei, 500 lei, conditiile de aplicare sunt minime si nu garantezi cu vreun obiect personal.

Casele de amanet implica o alta abordare, in cazul acesta nu soliciti o suma, ci ei ti-o ofera. Mergi la o negociere in speranta ca vei obtine suma dorita de tine, insa nu stii daca obiectul pe care il detii valoreaza suma de care ai nevoie. In acest caz nu se discuta de posibilitatea de a aplica online, te prezinti in sediul casei de amanet si persoana angajata iti evalueaza obiectul (bijuterie, smartphone, laptop, tableta etc.) in functie de criterii diverse. Daca esti de acord cu suma propusa primesti banii cash, iar obiectul ramane in custodia casei de amanet pana cand ii restitui potrivit conditiilor.

Rezolvarea situatiilor de urgenta

Aplica pentru un credit de nevoi personale atunci cand te confrunti cu o situatie de urgenta, fie ca este vorba de o situatie medicala sau de finalizarea renovarii apartamentului. Banii potriviti la momentul potrivit pot face diferenta. Un credit rapid inseamna ca tu ai banii de care ai nevoie, exact in momentul culminant, atunci cand ei te pot salva de la posibile cheltuieli mai mari.

De exemplu, termini de rezolvat apartamentul la data la care ti-ai propus, nu mai platesti chirie si luna urmatoare. Rezolvi durerea de masea luna aceasta, nu te mai expui la riscul de a o pierde si de a da bani pe implant. Un credit de nevoi personale oferit de un IFN poate acoperi cheltuieli cu: facturile restante, o interventie medicala, participarea la o nunta (mai ales daca este necesar si transportul, cazarea), achizitia unui obiect electrocasnic care trebuie inlocuit (masina de spalat, frigiderul), o rata la facultate, o piesa la masina, o vacanta la oferta (achizitionata din timp), un curs de dezvoltare personala.

Client pentru prima data

Atragerea, fidelizarea clientilor este un concept care se aplica si in cazul creditelor IFN, prin urmare poti profita. Daca esti client pentru prima data poti avea dobanda zeo, deci inapoiezi aceeasi suma, nimic in plus. In acest caz vei putea imprumuta o suma mai mica, ca de exemplu 1000 lei, insa este o suma care te poate scoate din diferite situatii de impas.

Un comportament fara incidente din partea clientului, rambursarea sumei la data precizata, inseamna in timp noi avantaje dedicate clientilor fideli. Trebuie sa stii ca totul este la vedere, pasii de urmat sunt simpli, vezi instant cat poti imprumuta si cat ai dobanda in functie de perioada de rambursare pe care ti-o alegi.

Alege optiunea potrivita pentru tine, la momentul potrivit!