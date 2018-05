5 trucuri folosite de comercianti la prezentarea produselor, de care clientii nu isi dau seama:

1. Lasa lumina sa dicteze starea de spirit si atentia

Potrivit expertilor canadieni in comert online de la Shopify, lumina este unul dintre marile trucuri prin care un comerciant poate sa-si convinga un client sa priveasca un produs cu interes. Prin pozitionarea strategica a surselor de lumina, un comerciant poate sa indrepte usor atentia unui client spre o anumita zona de produse. Un astfel de efect poate fi obtinut folosind proiectoare Philips, fie ca vorbim despre tehnologia LED sau despre sistemele optice cu micro-lentile Fresnel.



2. Se folosesc de toate cele 5 simturi ale clientului

Multi ar putea crede ca atata timp cat un produs arata bine, atunci se va si vinde la fel. Poate ca in anumite situatii este corect, insa comerciantii profesionisti incearca de fiecare data sa convinga un client apeland la cele 5 simturi ale sale. De la culori strategice care induc o anumita paleta de culori, la contrast si simetrie a luminii, pana la muzica de fundal. Spre exemplu, daca aceasta te poate duce mai usor cu gandul la mare, sunt sanse mai crescute sa iti cauti o rochie vaporoasa de vara. Si parfumul locului conteaza, iar pentru asta a aparut un marketing al mirosului. Daca vei intra intr-o cafenea, te astepti sa miroasa a cafea, ceea ce se si intampla. Alaturi de mirosul de cafea, insa, vei mai simti probabil si miros de placinta, ceea ce te-ar putea face sa comanzi si o felie, chiar daca initial nu ai intrat cu acest gand.



3. Clientii experimenteaza un produs inainte sa il cumpere

Aceasta regula se aplica mai ales intr-un magazin de mobila, acolo unde nu intri sa vezi o canapea si s-o cumperi, ci mai intai o testezi. Faptul ca mobila este asezata intr-un decor de casa te va face sa poti vizualiza cum va arata la tine si cum te vei simti apoi.

4. Cum sunt grupate produsele

Plasarea produselor si alaturarea lor este o arta in sine. O arta a vanzarii, desigur. Clientul va salva timp, daca alaturi de o camasa va gasi si o cravata sau daca langa pantaloni poate identifica rapid o curea care ii place si o pereche de pantofi. Aceeasi tehnica este folosita chiar si in magazinele alimentare, unde multe produse sunt plasate strategic pentru a ajuta clientul sa gaseasca mai repede tot ce ii trebuie pentru un mic dejun rapid.



5. Regula celor trei

Atunci cand sunt expuse, produsele sunt asezate de obicei cate trei, mai ales in magazinele de haine. Acolo vei putea observa, daca privesti cu atentie, ca un set este pentru o persoana inalta, altul pentru o persoana mai scunda, iar al treilea este un pic mai mare in latime. Regula celor trei reuseste astfel sa tina ochiul uman mai atent o perioada mai lunga de timp.