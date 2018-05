Dintre cele sase state care vor publica marti datele privind PIB-ul, Cehia, Ungaria, Romania si Polonia vor raporta probabil o crestere mai redusa decat in trimestrul patru din 2017, in timp ce expansiunea in Bulgaria si Slovacia a accelerat, arata rezultatele unui studiu realizat de Bloomberg in randul economistilor.

Intregul grup va depasi avansul zonei euro - cel mai mare partener comercial al regiunii - care se estimeaza ca va inregistra o crestere de 2,5% in primul trimestru din 2018.

Nivelul record scazut al somajului si stimulentele fiscale au sprijinit cheltuielile de consum si avansul economiei, din statele baltice si pana la Marea Neagra. Totusi, economistii cred ca avansul economiei a atins nivelul de varf, iar politicile fiscale si monetare se vor inaspri, pe fondul reaparitiei inflatiei.

Comisia Europeana (CE) estimeaza o incetinire economica anul acesta pentru toatele foste state comuniste din UE, cu exceptia Bulgariei si Slovacieik, scrie Agerpres.



"Anul trecut, avansul economiei a atins nivelul de varf pentru majoritatea tarilor, in special datorita majorarii consumului. Dar nu cred ca asta va ajuta si in viitor - a fost un motor puternic al cresterii economiei romanesti, dar chiar si acolo a incetinit considerabil anul acesta, in timp ce in alte tari datele fiscale nu sugereaza o relaxare fiscala semnificativa", a apreciat Zoltan Arokszallasi, analist la Erste Bank Ungaria.

Romania, tara membra a UE cu cel mai rapid ritm de crestere in 2017, a continuat sa conduca grupul, chiar daca expansiunea a incetinit la 5,5%, de la 6,7% in trimestrul patru din 2017.

Boom-ul consumului gospodariilor, sprijinit de reducerile de taxe si de majorarea salariilor, se atenueaza gradual, iar cea mai rapida inflatie din ultimii cinci ani a determinat deja trei majorari ale ratei dobanzii. Desi sunt estimate noi cresteri ale costurilor de imprumut, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a afirmat saptamana trecuta ca institutia nu va majora "prea mult" dobanda pentru a evita o franare a cresterii.

Polonia, cea mai mare economie a regiunii, ar urma sa inregistreze un avans de 4,8%, usor sub nivelul din trimestrul patru din 2017, deoarece cheltuielile de consum se normalizeaza, dupa stimulentele fiscale.

Expansiunea Slovaciei va accelera probabil usor la 3,6% in primul trimestru din acest an. Guvernul se asteapta ca PIB-ul sa inregistreze un avans de peste 4% in 2018 si in 2019, dupa demararea productiei la noua fabrica Jaguar Land Rover.

Incetinirea in industrie, reflectata si de reducerea excedentului comercial, a afectat probabil expansiunea Cehiei. In timp ce cheltuielile de consum raman solide, pe fondul celui mai scazut somaj din UE, economia probabil a crescut cu 4,8%, de la 5,5% in trimestrul patru din 2017.

Si avansul Ungariei a incetinit probabil la 4,2%, de la 4,4%. Guvernul vrea sa adopte stimulente fiscale pentru a-si atinge tinta de crestere de 4,3% in 2018 si de peste 4% anual pana in 2022.