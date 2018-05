Majoritatea romanilor economisesc mult mai mult decat in anii trecuti, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS), statisticile aratand ca rata de economisire a populatiei a crescut cu pana la 15,98% in trimestrul al doilea din 2017 comparativ cu valoarea inregistrata in intervalul similar din 2016. De asemenea, s-a constatat ca, la nivel national, peste 40% din valoarea bugetului unei familii se aloca cheltuielilor pentru alimente si bauturile nealcoolice, 23% pentru facturi, 6,2% pentru transport si 4,6% pentru comunicatii, diferenta fiind reprezentata de cheltuielile pentru vacante, petrecerea timpului liber si educatie.

Rezultatele unui studiu recent arata ca economiile nu ne fac doar mai fericiti, ci au un impact pozitiv semnificativ si asupra starii noastre de bine. Acum, dupa ce am aflat ca economiile sunt foarte importante, ne ramane doar sa identificam potentiale surse de unde sa putem face acest lucru. Una dintre cele mai la indemana metode este aceea de a reduce cheltuielile curente. Dintre acestea, ne vom opri asupra celor cu racirea/incalzirea locuintei care reprezinta si una dintre cele mai mari cheltuieli din bugetul unei familii.

Costuri mai mici cu incalzirea

Fie ca locuiti la casa sau intr-un apartament, fie ca folositi o centrala electrica, pe gaze sau pe lemne, a venit momentul sa aflati cum puteti scadea semnificativ costurile cu incalzirea locuintei. Primul pas este o termoizolare cat mai buna. Izolarea peretilor exteriori cu polistiren de 8-15 cm in functie de zona (pentru zona de Sud a tarii se recomanda polistirenul de 10 cm), dar fara a scapa din vedere tavanul si pardoseala, pot conduce la economisirea a 5% din bugetul dumneavoastra.

Un alt factor important in mentinerea temperaturii interioare il reprezinta tamplaria. Instalarea de geamuri termoizolante din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, cu o grosime optima a foii de geam, conduce la economii semnificative de energie, pe langa importantele avantaje estetice si de intretinere mult mai usoara.

In acelasi timp, setarea corecta a termostatului ambiental pentru consum centrala electrica, in functie de perioada zilei, contribuie semnificativ la scaderea costurilor. In vederea atingerii acestui obiectiv, se recomanda sa se foloseasca o temperatura de 20-21 grade Celsius in timpul zilei si de 22,5-23,5 grade Celsius in timpul noptii. Totodata, atunci cand sunteti plecati de acasa pe timpul zilei puteti seta aparatul la o temperatura de 17-18 grade Celsius, dar nu mai mica de atat pentru ca veti cheltui mai mult pentru reincalzirea peretilor decat cu mentinerea lor la o temperatura constanta. Fiecare grad Celsius in plus sau in minus este echivalent cu 7% din valoarea totala a facturii de la sfarsit de luna.

Reducerea facturii in sezonul cald

Folosirea necorespunzatoare a aparatelor de aer conditionat in spatiul de locuit, pe langa costurile marite ale facturilor la energie, poate genera si cheltuieli aditionale cu sanatatea. Aerul conditionat este adesea unul dintre factorii principali in dezvoltarea bolilor sistemului respirator si a anumitor tipuri de alergii, din cauza microorganismelor care isi gasesc loc in filtre si se imprastie apoi in locuinta prin ventilatie. Din acest motiv, in sezonul cald, este bine sa folosim metode alternative de racire a aerului din habitat.

Folosirea culorilor deschise in personalizarea locuintei la exterior reduce absorbtia caldurii, fiind binecunoscut faptul ca nuantele inchise atrag caldura in proportie de 80-90%.O alta metoda eficienta si mai ales placuta este reprezentata de montarea ghivecelor cu flori la nivelul ferestrelor. Renuntarea la becurile incandescente scade, de asemenea, pretul facturilor pentru ca un bec incandescent transforma 95% din energia consumata in caldura, in timp ce utilizarea becurilor economice cu LED reduce atat temperatura din casa, cat si consumul de energie electrica.Ventilarea naturala a locuintei prin deschiderea gurilor de aerisire din acoperis sau a ferestrelor din partea superioara este, de asemenea, o metoda eficienta. In general, toate acestea sunt schimbari simple care se pot face rapid si cu rezultate foarte bune.

Dupa ce am rezolvat aspectele legate de reducerea cheltuielilor si avem economii in plus, nu ne mai ramane decat sa vedem in ce le putem investi, iar aici posibilitatile sunt nelimitate. Si ne alegem nu doar cu beneficii materiale, ci si cu unele psihologice, intrucat descoperiri recente au demonstrat faptul ca oamenii se simt mai bine atunci cand economisesc bani decat cand ii cheltuie.

Sursa foto: unsplash.com