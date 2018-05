Iohannis: Schimbarile privind legea salarizarii si in domeniul fiscalitatii, facute de habarnisti

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, sambata, la Blaj, ca "schimbarea legii salarizarii, schimbarea in zona fiscalitatii au fost facute de habarnisti", acesta spunand si ca s-a ajuns la o faza in care se produc "pagube majore", cu nemultumiri in randul populatiei.