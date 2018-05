''Subventiile la timp inseamna depunerea la timp si incheierea procesului de depunere a acestora pana in data de 15 mai. Ma folosesc de prezenta presei aici pentru a transmite azi, in acest moment dorinta, rugamintea mea catre fermieri, catre lucratorii din APIA, si Directiile Agricole, toti cei care sunt in dispozitiv, primarii din tara sa nu lase in afara posibilitatii de a depune cereri pe nici un fermier, indiferent cat de mare sau de mic este pentru ca pe data de 15 mai se incheie procesul de depunere a cererilor. Eu am folosit cateva cuvinte pentru a da expresivitate si a da forta necesara pentru aceasta etapa, ca voi inchide obloanele la APIA, ba mai mult decat atat am spus si o spun: si usile trebuie sudate. De ce? Pentru ca 15 mai defineste tot procesul de acordare a subventiilor. Acordarea subventiilor in Romania tine de interesul major al tarii si nu vin pur si simplu aceste subventii. Ele vin printr-un sistem bine organizat, bine condus cu efort urmarit zilnic, controlat si gestionat, in asa fel incat orice eroare sa fie scoasa din calcul la timpul potrivit si astfel obiectivul sa fie indeplinit. Daca pe 15 mai reusim sa depunem si trebuie sa depunem aceste cereri, putem celelalte etape sa le gestionam cum trebuie in asa fel incat acordarea la timp a subventiilor sa fie un obiectiv realizat'', a explicat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

El a adaugat ca banii pentru subventii se dau din bugetul de stat, apoi se recupereaza de la Uniunea Europeana, iar aducerea banilor de la UE cat mai repede cu putinta este un interes statal, scrie Agerpres.



"Acesti bani adusi in visteria tarii in primele doua luni ale anului produc alti bani necesari tarii romanesti. Acesta este obiectivul guvernamental, acesta este modul de lucru, aceasta este regula pe care am impus-o in realizarea acestui obiectiv", a punctat Daea.

Potrivit ministrului Agriculturii, pe primele doua luni ale acestui ani banii intrati in visteria tarii din decontarile de la Bruxelles pe acest sector au fost in suma 1,84 miliarde de euro., a concluzionat ministrul Daea.