Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie 2012 - septembrie 2014, femeia, de 49 ani, in calitate de contabil sef al unei scoli gimnaziale din municipiul Galati, si-ar fi insusit sume de bani pe care le gestiona si administra, prin efectuarea de viramente bancare nejustificate, din bugetul unitatii de invatamant, catre doua societati comerciale din localitate, apartinand sotului acesteia, de 56 ani, si fiului lor, de 28 ani.

In acest sens, persoana in cauza a folosit contracte incheiate intre cele doua societati si scoala unde lucra, iar in actele contabile ale unitatii de invatamant a introdus la plata facturile emise de societati pentru bunuri si servicii fictive.

Prin activitatea infractionala a celor trei, unitatea de invatamant a fost prejudiciata cu suma de 511.890 lei, noteaza Agerpres.

Femeia si sotul acesteia au fost retinuti, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, procurorul de caz dispunand ulterior, fata de ei, masura controlului judiciar pe cautiune in cuantum de 50.000 lei fiecare, pe o perioada de 60 de zile.

Politistii continua cercetarile in aceasta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare si complicitate la delapidare, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, toate in forma continuata.