"Este clar ca in spatiul public se incearca o intoxicare. E adevarat ca exista si un motiv ascuns - Liviu Dragnea s-ar putea sa candideze la Premiul Nobel la economie. Cei care conduc astazi PSD sunt lasi si ipocriti. Presedintele Romaniei a prezentat datele oficiale, la zi, ale Ministerului Finantelor, asa cum au fost ele publicate, iar ieri am avut o dovada a lasitatii lui Liviu Dragnea si a gastii sale", sustine Citu, citat de zf.ro.

Senatorul liberal a tinut sa precizeze ca se minte in privinta executiei bugetare.



"Prima minciuna - datele la patru luni nu exista, nu sunt oficiale. A doua minciuna este modul in care prezinta PSD informatia. In functie de ce adevar vrea sa ascunda ne prezinta ori cifre absolute ori procente din PIB (...)

PNL il provoaca pe Liviu Dragnea si echipa lui de mincinosi la o dezbatere pe teme economice. Orice tema economica, oriunde, la orice televiziune, la orice ora cu orice moderatori. Numai sa vina. Liviu Dragnea, in loc sa serveasca mici si bere, e momentul sa aiba o confruntare cu adevarat, ca om de stat ce se crede. PNL il asteapta si pe el si pe mincinosii lui", a adaugat el.