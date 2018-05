"Eu nu vreau sa intru in conflict cu Comisia Europeana (...), dar vreau sa spun cu foarte mare respect ca in toti anii precedenti Comisia Europeana - asta e si rolul acestei institutii sa fie foarte grijulie si sa traga semnale de alarma – a avut mereu previziuni si de o crestere economica mai mica decat s-a dovedit ca a fost in realitate si un deficit mai mare decat a fost in realitate.

Noi ne mentinem punctul nostru de vedere pentru ca este bazat pe analize si pe cifre serioase – ca deficitul va fi anul acesta sub 3 %, undeva 2,96, 2,98. Si anul trecut era acelasi tip de discutii ca deficitul va sari de 3 %, dar s-a dovedit ca in final a fost sub 3%", a declarat Liviu Dragnea, citat de romanialibera.ro.