Unul dintre cele mai mari avantaje ale erei digitale este abilitatea de a achizitiona produse si servicii online. Pe de o parte, cumparatorii se bucura de o experienta confortabila, economisesc timp si energie, iar pe de alta parte retailerii online au acces la o piata globala. Asadar, nu este de mirare ca volumul vanzarilor de e-commerce este pe un trend ascendent. Statisticile arata faptic ca acest lucru se intampla extrem derapid si eficient.

Constientizarea necesitatii dezvoltarii web

Combinarea modelului de afaceri adoptarea noilor tehnologii reprezinta o provocare care se dovedeste inca greu digerabila pentru multi comercianti. Neinformarea sau slaba pregatire ii impiedica inca sa intre in zona de comert digital si sa se extinda la ritmul tehnologiilor recente. Tocmai de aceea, serviciile Magento ajuta sa vindeti mult mai usor produsele si serviciile oferite. Implementate de o echipa multi-functionala, ele acorda atentie intelegrii nevoilor de business, astfel incat sa indeplineasca cele mai inalte asteptari.

Trecerea de la offline la online

Primele beneficii ale comertului electronic graviteaza in jurul faptului ca elimina limitarile de timp si distanta. Procesul prin care se realizeaza comertul electronic simplifica semnificativ operatiunile si reduce costurile. Pe unele platforme, comertul electronic a demonstrat posibilitatea unei cresteri explozive.

In completare, M-commerce este prescurtarea pentru "comertul mobil". Acesta permite telefoanelor mobile cu acces la Internet sa deschida noi cai de abordare pentru comerciantii produselor cu amanuntul. Iar F-commerce sau "comertul Facebook", prin imensa imensa popularitate a acestui spatiu social media, pune la dispozitie un public tinta pentru a tranzactiona activ diverse produse si servicii.

Crearea unei prezente online pentru un magazin offline necesita un plan solid si bine pus la punct. El poate avea in componenta fie reorganizarea structurii existente, fie implicarea si adaugarea de personal pentru gestionarea corecta a activitatilor specifice. Integrarea sistemelor ERP (planificarea resurselor intreprinderii) si utilizarea POS in punctele de vanzare cu acces la Internet, sunt doar doua exemple de care ar trebui sa se tina cont atunci cand se doreste aceasta migrare.

In concluzie, incercati sa intelegeti fiecare aspect al afacerii si acordati atentie, din timp informatiilor care privesc segmentul comertului electronic. Mergeti in profunzime si incepeti sa fiti atent de la cum va raportati la imaginea de ansamblu a business-ului, de la modul in care sunt influentate ratele de conversie, bugete, strategii de marketing si link building, si pana la contractarea unei echipe specializate care va poate indruma si lua masuri acolo unde lucrurile nu functioneaza.