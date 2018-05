Daca vrei sa optezi si tu pentru demararea unui business pe aceasta nisa, ar trebui sa stii concret ce presupune deschiderea unei afaceri HoReCa. Nu este totul floare la ureche si exista cateva riscuri care ti-ar putea compromite cu totul afacerea. Iti oferim in acest articol informatii esentiale despre deschidere unui restaurant, care te vor ajuta sa gestionezi acest tip de business.

Vrei afacere de succes in HoReCa? Ce ai de facut

Sfera serviciilor HoReCa este pe cat de tentanta, pe atat de plina de capcane, iar in calitate de viitor antreprenor ar trebui sa stii la ce sa te astepti. Sigur, ar parea ca este foarte usor sa conduci o afacere precum un restaurant, un hotel sau o cafenea, dar lucrurile nu stau asa de simplu in realitate. Adevarul este ca si in HoReCa, la fel ca in alte domenii de activitate, este nevoie sa faci compromisuri pentru a putea afirma ca detii o afacere de succes. In primul rand, va fi necesar sa renunti, cel putin pentru prima perioada de timp de la pornirea afacerii, la timpul liber. Va trebui sa dedici nu doar bani, dar si timp, pentru ca afacerea pe care ai deschis-o sa ajunga in punctul in care sa prospere.

Studiile au aratat ca durata medie de viata a unei afaceri HoReCein Romania este de aproximativ 9 luni, lucru care ar trebui sa te faca sa privesti aceasta decizie cu o oarecare doza de reticenta.

De ce ai nevoie pentru deschiderea unui restaurant?

Deschiderea unui restaurant este o idee foarte buna, de pe urma careia poti castiga foarte multi bani, asta daca, desigur, ai putin fler in afaceri, noroc si ceva know-how. Industria ospitaliera este un domeniu usor accesibil care pare sa atraga investitori mai ceva ca un magnet, insa care necesita investitii mari, rezumate nu doar la bani, ci si la timp. Asadar, iata cateva sfaturi despre deschiderea unui restaurant: