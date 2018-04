De multe ori, ei aleg sa lucreze in domenii in care interactioneaza direct cu oamenii ori in care pot contribui la protejarea mediului inconjurator. Iata care sunt cele mai bune joburi pentru cei care vor ca locul de munca sa le aduca mult mai mult decat un salariu la final de luna:



Asistentele medicale, adevarati ingeri pazitori ai pacientilor

Pentru un pacient internat intr-o clinica sau intr-un spital, cea mai pretioasa interactiune cu personalul medical o reprezinta aceea pe care o au cu asistentele medicale. Ele ajung sa ii cunoasca cel mai bine, pe parcursul sederii in spital, ele sunt cele care ii ingrijesc si le asigura tot confortul. Daca in multe unitati medicale doctorii au numeroase cazuri de care trebuie sa se ocupe si nu au intotdeauna timp sa isi cunoasca bine pacientii, asistentele medicale sunt cele care petrec cel mai mult timp cu ei.

Iar atunci cand isi fac bine meseria, cu respect si pasiune, ele pot darama prejudecati si pot transforma experienta unui pacient intr-una pozitiva. Iar nevoie de asistente medicale bune este intotdeauna. Daca te uiti peste aceste joburi de asistenta medicala vei observa ca multe clinici de renume sunt in cautare de personal dedicat, pregatit si profesionist.

Profesorii si invatatorii, cei care pot modela caracterul tinerilor

Un profesor care isi iubeste meseria si care este constient de impactul pe care il poate avea asupra tinerilor isi va lasa amprenta asupra copiilor pe care ii educa zi de zi. Profesorii si invatatorii sunt pusi, an de an, in fata unei adevarate provocari: sa depaseasca barierele institutiilor de invatamant si sa fie mai mult decat niste dascali pentru elevii lor, sa devina niste mentori si sa le ofere tinerilor un model demn de urmat in viata.

Chiar daca salariile si conditiile din sistemul de invatamant ii descurajeaza pe multi sa mai obtina titularizarea, cei care isi aleg aceasta profesie o fac din dorinta de a avea un impact pozitiv asupra noilor generatii.

Angajatii ONG-urilor lupta pentru cauze caritabile

Organizatiile Non-Profit sunt cele ale caror scopuri sunt filantropice si care incearca sa ajute cati mai multi oameni sau sa contribuie la schimbarea in bine a unor situatii. Printre ele se numara si organizatii de renume mondial, precum Crucea Rosie, Medici fara Frontiere, World Wildlife Funding, Salvati Copiii sau asociatii pentru drepturile omului. Misiunea lor este aceea de a lupta pentru o cauza in care cred cu adevarat, iar toate eforturile lor sunt indreptate spre ajutorarea celor care nu se pot ajuta singuri.

Multe astfel de organizatii au programe de voluntariat, dar si locuri de munca disponbile pentru cei care vor sa contribuie la schimbare. Una dintre principalele provocari ale ONG-urilor este aceea de a strange donatii de la companii sau de la persoane si de a le arata celor care au donat ca banii lor au fost investiti inteligent si ca au ajutat la construirea unei lumi mai bune.



Psihologii, profesionistii care vindeca sufletul oamenilor

Depresia, supranumita si „boala secolului XXI”, afecteaza peste 300 de milioane de persoane din intreaga lume, fara a tine cont de varsta sau sex. Alte 40 de milioane de oameni sufera de anxietate, iar inca 110 milioane de oameni au alte tipuri de afectiuni ale sistemului nervos. Iar acestea sunt doar cazurile diagnosticate in mod oficial, asa ca cifrele reale ar putea fi exponential mai mari.

In aceste conditii, nevoia de psihologi profesionisti si atenti cu pacientii lor a crescut rapid. Pe masura ce depresia nu mai este vazuta drept o afectiune rusinoasa ori „un moft”, oamenii incep sa constientizeze cat de important este mersul la psiholog atunci cand ai o problema si cat bine le poate face un terapeut care ii intelege si ii poate ajuta sa treaca peste orice eveniment neplacut din viata lor.