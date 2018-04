"Nu sunt motive de panica. Ii rog pe oameni sa se uite in viata reala, nu sa se ia dupa minciuni, sa se uite la fluturasul de salariu, de pensii (...), sa se uite la sistemul de impozitare, la facilitatile pe care le-am facut. Fermierii in agricultura se uita, pentru ca deja au simtit anul trecut, ca au crescut subventiile si toate programele de sprijin continua. Nu sunt motive de panica. S-a si urmarit prin aceasta campanie, acest zgomot permanent sa se induca ideea: "domnule, in Romania e o problema, romani, aveti grija, s-ar putea sa vina o criza, lucrurile nu sunt stabile, aveti salarii mari acum, dar sa stiti ca nu o sa le mai aveti, aveti pensii mari, dar sa stiti ca nu o sa fie platite". Nimic adevarat. Minciuna cu pilonul II de pensii, minciuna cu lipsa unui miliard la sistemul de pensii - este o prostie, o minciuna sfruntata. Poate Guvernul se gandeste, poate niste oameni ar trebui chemati sa dea socoteala pentru aceste informatii pe care le dau si care pot produce deservicii serioase", a declarat social-democratul la Antena 3.

Presedintele Camerei Deputatilor este de parere ca "niste smecheri prin Romania care vor sa mai scoata niste bani din tara".

"S-a vorbit ca prin aceste cresteri salariale s-a marit consumul. Dar eu ii intreb pe astia care vorbesc asa: ba, fratioare (...), dar romanul nu are dreptul sa aiba si el venituri cat de cat decente, sa aspire sa intre in clasa de mijloc, sa aiba o viata buna, sa simta si el ca traieste? Nu sa stea cu cureaua stransa si sa spuna hai, ca alta generatie va trai bine, pentru ca acum avem noi o problema, s-ar putea sa vina o criza si mai sunt niste smecheri prin Romania care vor sa mai scoata niste bani din tara", a mai spus el, citat de jurnalul.ro.