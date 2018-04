Tu stii care sunt cele mai des utilizate carduri de memorie de pe piata sau care este cel mai potrivit card de memorie, in functie de device-ul pe care il utilizezi? Ei bine, la toate aceste intrebari vom raspunde in randurile de mai jos, pentru a te ajuta sa faci alegerea potrivita de cumparare, in functie de nevoia ta.

Cardul de memorie SD

Cardul de memorie Micro SD

Cardul de memorie CF (Compact Flash)

Daca ai o camera digitala si vrei mai mult spatiu pentru fotografiile pe care le faci, un card de memorie SD este exact solutia pe care o cautai. Acesta a aparut pe piata pentru prima data in 1999, fiind rapid primit cu bratele deschise de fotografii amatori, pentru viteza de transfer a datelor si pentru designul ergonomic al acestuia. De atunci si pana acum, alte doua generatii de carduri de memorie SD au aparut, cu viteze mult mai mari de scriere si de transfer a datelor, precum si cu o capacitate de stocare superioara:(HC - Higher Capacity ) si(Extended Capacity )Cardul de memorie Micro SD nu este altceva decat o mini-versiune a cardului de memorie SD, despre care am discutat putin mai sus. Este ideal pentru a fi integrat in capacitatea de functionare a unui smartphone, insa trebuie sa stii ca un astfel de card de memorie resimte o serie de limitari, atunci cand vine vorba de memorie sau viteza de transfer. Insa daca doresti sa ai mai mult spatiu doar pentru poze, filmulete si fisiere audio, cardul de memorie Micro SD este perfect pentru nevoia ta.Cardul de memorie CF a aparut initial in 1994, fiind la vremea respectiva poate cea mai buna varianta de memorie suplimentara pentru o camera foto, atat pentru fotografii amatori, cat si pentru cei profesionisti. De aceea, multi producatori de camere foto inca ii acorda respectul cuvenit acestui card de memorie, ocupand si astazi slotul principal dintr-o camera foto. Intre timp, cardurile SD au aparut pe piata, iar viteza de citire si capacitatea de transfer a acestora concureaza cu avantajele oferite de un card de memorie CF. Diferenta este insa la pret, cardurile CF costand mult mai mult decat cardurile de memorie SD. De aceea, foarte multi fotografi ar prefera mai degraba o camera foto cu 2 sloturi SD, in locul uneia CF-SD.

Acum stii mai multe despre cardurile de memorie pe care fotografii le utilizeaza pentru mai mult spatiu in device-urile lor. Fiind mai mult decat simple acronime, SD, CF, SDCH sau Micro SD ofera o memorie buna pentru documentele foto pe care vrei sa le faci, pe camera sau pe smartphone, asigurand o viteza de transfer excelenta si un design minimalist, ce ocupa un spatiu foarte mic in device.