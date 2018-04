Klaus Iohannis a anuntat, in cadrul unei scurte conferinte de presa, ca respinge cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. "Motivele de revocare prezentate de ministrul Justitiei nu au fost de natura sa ma convinga. De altfel, in mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. In concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului Justitiei de revocare a doamnei Kovesi, procuror-sef al DNA", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.

Dupa anuntul presedintelui, ministrul Justitiei a anuntat, pe Facebook, ca va sesiza Curtea Constitutionala: "În condițiile în care Președintele României nu are abilitarea legală și nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale și manageriale desfășurate de procurorul șef al DNA; În condițiile în care argumentele care au stat la baza declanșării procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente; Văzând legislația aplicabilă în acest domeniu. Valorificând jurisprudența instanței de contencios constituțional. Vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul Președintelui de revocare din funcție a procurorului șef al DNA!", a scris el.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe 22 februarie, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.

Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, pe 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi.