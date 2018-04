"In acest moment, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor exista un proiect de lege care te afecteaza direct pe tine. De acum incolo, daca trimiti bani in Romania, orice suma peste 1.000 de euro trebuie justificata cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. In caz contrar, Liviu Dragnea, gasca lui din Teleorman si institutiile pe care le patroneaza iti vor confisca acesti bani. Sfatul meu este sa fii foarte atent ce faci de acum incolo, cum trimiti bani in tara sau daca mai trimiti bani in tara. Si ai grija, anunta-i si pe cei de acasa si anunta toti romanii, ca sa stie si ei ce li se pregateste in tara", a aratat Citu, intr-o postare pe Facebook.