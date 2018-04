In februarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,72%, in crestere fata de ianuarie, cand a fost 4,32%, si fata de decembrie, cand a fost 3,32%.

In martie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,01%, in medie, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 6,57%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,9%.

Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in martie, la citrice (11,79%), fructe proaspete (10,59%) si alte legume si conserve de legume (8,07%), informeaza News.ro.

Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in martie fata de decembrie, cu 2,24%. Totodata, pretul gazelor naturale a urcat, in martie fata de decembrie, cu 5,69%.

In ultima prognoza, publicata in februarie, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019.