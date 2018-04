Intr-o comunicare, 55% din informatie este perceputa prin intermediul limbajului nonverbal. De regula, acesta trebuie sa sprijine si sa completeze limbajul verbal. Tot el este cel care ne poate da de gol emotiile si poate influenta, la nivelul subconstientului, perceptia interlocutorului despre noi. De aceea, iata care sunt principalele greseli pe care le poti face la un interviu, in ceea ce priveste comunicarea nonverbala:



O strangere de mana neobisnuita

Primul lucru pe care il faci atunci cand mergi la un interviu este sa te prezinti si sa ii strangi mana interlocutorului tau. Acesta poate fi primul mesaj pe care recrutorul il primeste despre tine. O strangere de mana prea slaba poate transmite lipsa increderii in sine sau emotii puternice, in timp ce o strangere de mana „de otel” poate fi perceputa drept „aroganta”. De asemenea, conteaza si durata acesteia. Cand strangerea de mana dureaza prea mult, recrutorul poate crede ca incerci prea tare sa faci o impresie buna si ca s-ar putea sa incerci sa compensezi pentru alte lipsuri. Potrivit Forbes, este recomandat sa iti exersezi strangerea de mana inaintea interviului, astfel incat sa nu incepi cu stangul.

Prea mult parfum sau apa de colonie

Un parfum prea puternic sau de proasta calitate ii poate distrage atentia interlocutorului de la discutie sau il poate irita. „A trebuit sa ma scuz si sa ies din incapere, la un interviu, pentru ca un candidat purta un parfum atat de puternic incat mi-au dat lacrimile. La cateva ore dupa ce a plecat, in sala de conferinte in care am tinut interviul inca mai mirosea a parfum”, povesteste recrutorul Lisa Quast. De aceea, ai grija sa nu porti la interviu un parfum foarte tare sau dulce si sa alegi in schimb un parfum precum cele de aici, cu o aroma discreta, fresh. Un asemenea parfum de calitate nu va lasa niciodata in urma un miros puternic sau sufocant, care sa fie deranjant pentru persoana care te intervieveaza.

Lipsa contactului vizual

Atunci cand avem emotii in legatura cu un interviu, primul instinct este sa nu facem contact vizual cu interlocutorul, astfel incat sa nu ne pierdem sirul ideilor si sa nu ne blocam in conversatie. Insa pentru recrutori, o persoana care nu te priveste in ochi atunci cand vorbeste transmite fie ca nu este pregatita pentru pozitia respectiva, fie ca are ceva de ascuns. Pe de alta parte, nu este recomandat nici sa nu iti dezlipesti ochii pe de interlocutor, intrucat il poti pune intr-o pozitie inconfortabila la interviu. In schimb, incearca sa mentii un contact vizual relaxat, ca intr-o conversatie cu un prieten.

Postura nepotrivita la interviu

Putini candidati se gandesc ce pozitie sa adopte atunci cand se afla fata in fata cu recrutorul. Insa aceasta este un element extrem de important al comunicarii nonverbale. De exemplu, o persoana care sta cu mainile incrucisate poate transmite dezinteres, ostilitate sau chiar aroganta. De asemenea, nu este recomandat nici sa te lasi pe spate in scaun, astfel incat sa para ca esti extrem de relaxat si ca nu te intereseaza foarte mult discutia la care participi. O postura corecta este aceea in care stai cu spatele drept, cu privirea inainte si cu mainile sprijinite de birou, cu suficient spatiu incat sa poti gesticula atunci cand este cazul. Nu te chinui sa mentii aceeasi pozitie pe tot parcursul interviului, intrucat poti transmite impresia ca esti o persoana rigida.



Tinuta bizara sau nepotrivita pentru un interviu

Nu in ultimul rand, tinuta pe care o purtam la un interviu poate fi mai importanta decat pregatirea sau experienta noastra profesionala. In primul rand, aceasta ar trebui sa corespunda postului pentru care aplicam si culturii organizationale a companiei. De exemplu, o persoana care vrea sa obtina un post in departamentul de vanzari, ar trebui sa aleaga o tinuta office clasica, una in care ar merge si la o intalnire cu clientii companiei. In domeniul IT, unde angajatilor li se permite sa poarte si tinute mai relaxate, o tinuta smart casual iti poate aduce puncte in plus la interviu. Citeste acest articol pentru mai multe informatii despre cum ar trebui sa arate o tinuta corecta de purtat la interviu.

Daca tii cont de aceste detalii ale comunicarii nonverbale, sansele tale de a face o impresie buna angajatorului si de a transmite faptul ca esti o persoana serioasa, responsabila si de incredere vor creste. Chiar daca aceste lucruri nu iti asigura succesul la interviu, ele pot face diferenta intre candidati, asa ca merita sa nu le treci cu vederea.