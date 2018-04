"Din nefericire, in aceasta noapte, a fost inregistrat si un caz deosebit. La biserica din Aleea Parva, un barbat in varsta de 65 de ani care a suferit un stop cardiorespirator a primit asistenta medicala din partea a doi pompieri aflati in timpul liber si care participau la slujba religioasa. Acestia au efectuat manevrele specifice de resuscitare, pana la sosirea echipajelor SMURD. In ciuda efortului depus, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat", precizeaza ISUBIF, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, in ultimele 24 de ore au avut loc 299 de interventii, peste 270 de persoane fiind asistate medial de echipajele SMURD.

In cadrul misiunilor desfasurate de pompieri in lacasurile de cult, 19 persoane au primit asistenta medicala de urgenta, sapte dintre acestea fiind transportate la unitati spitalicesti. Motivul principal al solicitarilor primite pentru acordarea primului ajutor a fost "persoane care au acuzat stari de lesin".

Totodata, precizeaza ISUBIF, pe timpul noptii, la nivelul Capitalei si judetului Ilfov nu au fost inregistrate incendii ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a lumanarilor aprinse.