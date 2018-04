Iar o cercetare din 2013, in care au fost incluse 290 de companii si 399 de angajati, a descoperit ca increderea angajatilor in managerii lor are „un impact profund asupra rezultatelor companiei si asupra performantei lor la locul de munca”. De aceea, un punct important asupra caruia ar trebui sa se concentreze managerii este construirea unei relatii de incredere cu angajatii pe care ii au in subordine. Iata care sunt metodele prin care le poti castiga increderea oamenilor, pe termen lung:

Fii parte din echipa



Un manager absent, care nu se implica activ in problemele echipei sale sau care nu isi cunoaste oamenii din subordine va fi privit mereu cu o doza de scepticism. Pentru a castiga increderea angajatilor, va trebui nu numai sa lucrezi cot la cot cu ei, dar sa le arati si ca esti unul dintre ei, inclusiv la nivelul comunicarii nonverbale. De exemplu, un manager care vine mereu imbracat la costum, cand toata echipa lui se imbraca in blugi, tricou si tenisi isi va consolida pozitia de autoritate in fata oamenilor sai, dar nu va fi privit niciodata ca unul dintre ei.

Daca in cazul barbatilor manageri este suficient sa adopte un stil smart casual pentru a se plia perfect pe cerintele jobului, fara sa coboare insa stacheta privind asteptarile legate de pozitia sa, o femeie aflata in pozitia de manager poate trece cu versatilitate de la tinutele office, cu fuste creion si camasi elegante, la o astfel de pereche stilata de blugi de dama, o bluza din voal si niste pantofi eleganti, cu toc.



Gestioneaza inteligent aruncarea vinei pe oameni

Modul in care un manager gestioneaza greselile comise de oamenii din echipa sa spune multe despre caracterul sau si are un impact decisiv asupra perceptiei angajatilor. Acestia trebuie sa te respecte, insa nu sa se si teama de tine. De aceea, orice esec trebuie tratat ca unul colectiv, fara a arunca vina, cel putin public, pe o singura persoana. Daca un angajat a comis o eroare grava, cel mai bine este sa il iei la o discutie „one-on-one”, in care sa ii explici greseala pe care a facut-o, sa il lasi sa iti ofere versiunea sa asupra celor intamplate si sa stabiliti impreuna masurile pe care le veti lua pentru ca greseala sa nu se mai repete.



Sa stii sa iti recunosti propriile greseli

Managerii care isi conduc echipele dupa principiul „seful nu greseste niciodata” nu se bucura de o reputatie buna printre angajatii lor. Primul lucru pe care il poti face in relatia cu oamenii din echipa ta, daca vrei sa le castigi increderea, este sa fii complet transparent in comunicarea cu ei si sa stii sa recunosti atunci cand o greseala a ta a condus la un esec. Arata-le oamenilor ca esti constient de erorile tale, ca le regreti si ca vrei sa te imbunatatesti. Ei te vor respecta mai mult astfel pentru sinceritate si pentru cat de deschis esti cu ei.

Ofera feedback constructiv fiecarui angajat in parte

Orice angajat bun va dori sa stie care ii sunt punctele forte si unde este cazul sa se imbunatateasca. Din pacate, putine sunt companiile in care managerii echipelor se implica personal in a le oferi un feedback angajatilor, astfel incat ei sa capete mai multa incredere in fortele proprii. Feedbackul nu implica doar laudarea calitatilor, ci si criticile constructive, pe care oamenii le pot folosi apoi pentru a se perfectiona. Comunicarea directa cu fiecare angajat in parte reprezinta o parte importanta a jobului de manager, pe care nu o poti ignora, daca vrei ca oamenii sa aiba incredere in tine si in capacitatile tale de leadership.



Condu echipa prin puterea exemplului

Un manager trebuie sa fie un mentor si un exemplu pentru angajatii din echipa sa. „In loc sa se concentreze pe a conduce o echipa prin autoritate, managerii ar trebui sa fie mai deschisi spre a conduce prin puterea exemplului personal. Ei trebuie sa isi rupa din timp pentru a dezvolta increderea echipei si pentru a le imprima oamenilor anumite valori”, scrie INC.com. Un manager cu o etica de munca impecabila, care este serios, corect si responsabil va fi un exemplu spre care vor aspira angajatii si care ii va inspira pe oameni sa se imbunatateasca in mod constant.