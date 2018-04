Lucrurile sunt insa mult mai complicate de atat, motiv pentru care, in timp, a luat fiinta chiar si o stiinta - psihologia afacerilor - care studiaza imbunatatirea vietii profesionale combinand intelegerea comportamentului uman cu experienta efectiva din campul muncii pentru atingerea unui nivel de performanta eficient si durabil, atat pentru indivizi, cat si pentru organizatii. Asadar, pentru o afacere de succes, nu doar produsul conteaza, ci mai ales oamenii care stau in spatele acestuia. Iar cel mai important dintre ei este chiar managerul acesteia care, pentru a crea o afacere de succes, are nevoie sa se concentreze, in principal, asupra unor aspecte de tipul celor 8 pe care ti le prezentam in cele ce urmeaza.

1. Planificare

Orice afacere de succes trebuie sa porneasca de la un plan de afaceri. Chiar daca aceasta este doar o schita, te va ajuta sa iti stabilesti obiectivele cele mai importante si sa vezi apoi daca ai reusit sa le atingi. Este de preferat ca acest plan sa nu fie unul foarte detaliat pentru ca mai mult ca sigur va avea nevoie de schimbari de-a lungul timpului.

2. Dezvoltare si investitii

Daca vrei sa ai o afacere de succes, trebuie sa o dezvolti permanent. Acesta a fost si crezul lui Cezar Rapotan, CEO-ul companiei Arabesque, cel care a reusit sa transforme un mic depozit de materiale de constructii intr-o afacere care s-a extins nu doar pe piata din Romania, ci si in Republica Moldova, Ucraina si Bulgaria, avand in prezent peste 3.300 de angajati.

3. Monitorizare a competitiei

Daca vrei sa ai o afacere de succes, trebuie sa-ti studiezi constant competitia si sa inveti de la ea toate secretele domeniului in care ai afacerea. Cheia succesului pe o piata competitiva este diferentierea, asa ca daca nu ai un avantaj competitiv, trebuie sa-ti inventezi unul, iar oamenii din echipa ta trebuie sa fie unii deosebiti, deoarece clientii sunt foarte influentati de aceasta relatie.

4. Supraveghere a cash-flow-ului

Proprietarul unei afaceri trebuie sa se concentreze intotdeauna pe vanzari, incasari, fluxuri de numerar si sa fie mereu la curent cu aspectele financiare. Analizand vectorii financiari, acesta va avea o vedere de ansamblu asupra afacerii si va sti ce aspecte trebuie sa imbunatateasca si cum sa faca sa acopere pierderile sau sa investeasca in extindere.

5. Focusare pe client

Se spune ca scopul unei afaceri nu este acela de a face profit, ci de a-ti castiga, a-ti pastra si a creste numarul clientilor, prin recomandari. La baza acestora stau insa clientii multumiti, asa ca pentru a creste numarul recomandarilor, trebuie sa ii asculti, sa ii implici activ in procesul de cumparare si sa le oferi servicii de calitate.



6. Creativitate si implicare

Pentru a dezvolta o afacere de succes, trebuie sa faci mereu apel la creativitate si sa imbratisezi constant idei si abordari noi. Oamenii de afaceri de succes tind mereu spre perfectiune, ceea ce inseamna, de asemenea, ca trebuie sa fie permanent in miscare, sa invete constant si sa munceasca mai mult.



7. Pasiune

Vanzarea este un transfer de entuziasm, asa ca oricine se afla la conducerea unei afaceri trebuie sa-si arate entuziasmul pentru produsele, serviciile si clientii sai. Aceasta pasiune trebuie sa se manifeste si in implicarea in cele mai mici activitati din companie, pentru ca, in orice afacere, orice detaliu conteaza.

8. Organizare

Organizarea te va ajuta sa completezi task-uri si sa te asiguri ca obiectivele sunt intotdeauna atinse. Pastreaza situatii financiare si planificari detaliate si verifica-le constant, pentru a putea crea apoi cele mai bune strategii pentru dezvoltarea afacerii tale. Organizarea te va ajuta sa fii si perseverent, sa creezi obiceiuri pozitive si sa atingi obiective pe termen lung.

Daca vrei sa stii daca afacerea ta este una de succes sau nu doar cifrele iti vor arata acest lucru. Cei mai buni indicatori sunt altii. Daca iti place ceea ce faci si produsul sau serviciul pe care il vinzi, dar si daca iti iubesti clientii, atunci poti fi sigur ca ai o afacere de succes.

Sursa foto: unsplash.com