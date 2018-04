Nu pierde timpul cu remuscari pentru obiceiurile tale necugetate sau cu orice alt soi de mustrare. Ceea ce trebuie sa faci este sa iti concentrezi atentia pe rezolvarea problemei. Iar apoi vei avea suficient timp sa te gandesti cum poti evita ca astfel de neplaceri sa se intample pe viitor.

Cum poti face rost de bani cat mai repede

In cazul in care este vorba de achitarea unor facturi, poti incerca sa soliciti o amanare de plata. Majoritatea furnizorilor de servicii ofera clientilor lor astfel de beneficii. Problema se va rezolva destul de simplu si vei putea sa-ti platesti facturile restante la salariu.

Solicita un imprumut rapid, dar totusi convenabil. Exista institutii financiare nebancare, precum Telecredit, care iti ofera avantajul procesarii rapide a cererii, fara a fi nevoie sa te deplasezi undeva. Poti trimite toate documentele necesare de la birou sau de acasa, iar evaluarea se va face in cel mai scurt timp. In plus, nu se percep comisioane sau taxe ascunse, iar transferul banilor se va realiza in ziua aprobarii imprumutului.

O alta optiune este sa te imprumuti. In cazul in care ai un prieten despre care stii ca are posibilitatea sa te ajute si ar face acest lucru cu draga inima, alege sa discuti cu el. Explica-i situatia cu care te confrunti si spune-i exact ziua in care o sa-i inapoiezi banii. Prietenii se ajuta intre ei, dar este esential sa te tii de cuvant in ceea ce priveste data inapoierii sumei. Totodata, trebuie sa fii si tu la randul tau dispus sa ajuti atunci cand este nevoie.

Pentru a face repede rost de bani, o varianta destul de convenabila este sa faci o vizita la un amanet. Poti amaneta bijuterii, electronice sau autoturismul personal. Daca alegi aceasta varianta, este important sa acorzi o foarte mare atentie seriozitatii si conditiilor impuse de casa de amanet. Citeste cu atentie contractul si incearca sa iti recuperezi bunurile cat mai repede, pentru a evita acumularea unei dobanzi prea mari.

In functie de suma de bani de care ai nevoie, poti cere un avans de la locul de munca. Unii angajatori sunt flexibili din acest punct de vedere si nu vei fi nevoit sa platesti dobanzi sau sa apelezi la alte persoane pentru ajutor. Dezavantajul e ca pentru luna viitoare vei avea acea suma de bani in minus, ceea ce inseamna ca s-ar putea sa fii nevoit sa reduci din cheltuieli.

Daca problema nu este foarte urgenta

Pune in vanzare obiecte de care nu mai ai neaparat nevoie. Exista multe site-uri online care iti permit sa postezi anunturi in mod gratuit. Poate fi vorba de un televizor, computer, telefon, de vechea masina de spalat sau de orice altceva de care te poti lipsi.

Gaseste-ti o ocupatie suplimentara care te va ajuta sa adaugi bani veniturilor actuale. Daca ai o masina care nu e mai veche de 15 ani si locuiesti intr-unul din orasele mari ale tarii, ai putea deveni sofer partener Uber. Mai trebuie precizat ca ai nevoie de anumite documente si un SRL sau PFA, dar castigul poate fi bunicel. Bineinteles, acest lucru depinde de consumul masinii tale si de cate ore pe saptamana poti aloca acestei activitati.

Daca ai achizitionat bilete la un concert si esti dispus sa renunti la ele, poti incerca sa le vinzi. Anunta-ti prietenii de aceasta decizie sau scrie un mic anunt pe retelele de socializare pe care le folosesti. Daca este vorba de o formatie apreciata ai toate sansele sa le vinzi destul de repede. Iar daca esti norocos, mai gasesti bilete disponibile la urmatorul salariu.

Daca este vorba de o suma mai mare de bani, poti solicita un credit de la banca. Este de preferat sa eviti pe cat posibil aceasta optiune, din cauza dobanzilor si a obligatiei ulterioare de a plati rate lunar. Insa, in cazul in care nu ai alta varianta, asigura-te ca te informezi corect cu privire la toate detaliile. Acorda atentie in special comisioanelor percepute, dobanzii si altor obligatii specificate in contract.

Daca ai nevoie de bani astazi, maine sau peste cateva zile, trebuie sa apelezi la metode rapide pentru a rezolva problema. In functie de situatie, exista mai multe solutii.In cazul in care ai nevoie de bani abia peste o saptamana sau doua, poti pune in aplicare alte planuri care te vor ajuta sa rezolvi problema.Fiecare dintre noi poate fi la un moment dat in situatia in care are nevoie de mai multi bani decat are in cont sau in portofel. Pentru a evita insa ca acest lucru sa se intample prea des, este important sa cheltui cu cumpatare. De asemenea, incearca sa economisesti pentru a avea un fond de rezerva. Nu poti sti niciodata cu exactitate ce probleme intervin. E mai bine sa fii pregatit, decat sa te chinui sa gasesti solutii rapide.