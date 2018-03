„Doar pentru ca porti o helanca neagra, blugi si adidasi, asta nu inseamna ca te-ai transformat in Steve Jobs”, spune Lou Hoffman, directorul unei firme de PR din Silicon Valley. Specialistul continua si argumenteaza ca modul in care ne imbracam ii ajuta pe cei din jur sa isi faca o prima impresie despre noi, atat constient, cat si la nivelul subconstientului. Iar in conditiile in care un post de management presupune interactiunea cu subordonatii tai, dar si cu partenerii de afaceri sau CEO-ul companiei, este recomandat sa iti construiesti un stil propriu, dar adecvat noului tau job, scrie Economic Times. Iata cateva sfaturi de care ar trebui sa tii cont:



„Office” nu inseamna neaparat „la costum”

O tinuta potrivita pentru birou nu inseamna intotdeauna ca ar trebui sa te imbraci zilnic la costum. Desigur, atunci cand stii ca ai o intalnire cu potentiali clienti sau cu ceilalti manageri, ar trebui sa te imbraci la sacou si cravata, astfel incat sa nu ajungi in situatia jenanta de a fi singurul imbracat casual. In rest, intr-o zi obisnuita poti opta pentru un stil mai lejer, dar elegant in acelasi timp. Daca ai nevoie de putina inspiratie, aceste imagini cu tinute office te pot ajuta sa iti dai seama cum arata hainele potrivite pentru o pozitie de management intr-o companie. Dupa cum vezi, nu este nevoie sa renunti la confort in favoarea elegantei si nici sa iti sacrifici stilul tau personal.



Evita sa te imbraci la fel ca restul colegilor tai

Hainele ar trebui sa iti reflecte personalitatea, asa ca evita sa porti piese vestimentare care amintesc mai degraba de o uniforma si sunt asemanatoare cu cele pe care le poarta toti cei din jurul tau. Invata sa observi culori, stiluri, texturi si imprimeuri si sa le identifici pe cele care ti se potrivesc, astfel incat sa iti poti crea un stil propriu, care sa te evidentieze din multime. Camasile cu imprimeuri, sacourile in alte culori decat negru sau bleumarin sau cravatele deosebite pot face diferenta atunci cand vine vorba de un stil vestimentar.

Poarta haine croite exact pe masura ta



Oricat de bine ar arata costumul pe care il porti, daca dimensiunea acestuia nu este croita exact pe masura ta, efectul va fi unul opus celui scontat. Un costum prea mare te poate face sa arati ca si cand ai fi imbracat in hainele tatalui tau, in timp ce unul prea mic poate arata ca si cand ar fi intrat la apa. De aceea, cea mai buna solutie este sa iti faci costume pe comanda sau sa probezi mai multe modele si stiluri de costum, pana cand il gasesti pe cel care iti vine ca turnat.



Calitate inainte de cantitate



Calitatea materialelor pe care le porti este, de asemenea, foarte importanta. Gandeste-te doar la zilele toride de vara, cand materialele sintetice de proasta calitate te pot face sa transpiri mai mult, iar petele sa fie vizibile pentru tot biroul. Alege in schimb materiale precum bumbacul, inul sau casmirul ori stofa sau lana, pentru costumele pe care le porti iarna. Aceste materiale iti vor asigura confortul din punct de vedere termic si te vor feri de eventuale neplaceri.



Poarta un accesoriu personalizat

Detaliile fac diferenta si atunci cand vine vorba despre tinutele vestimentare. Daca femeile au un intreg aresenal de accesorii pe care le pot schimba zilnic, un barbat se poate rezuma la un singur accesoriu, insa unul care sa ii reflecte personalitatea si statutul. De exemplu, un ceas elegant sau o pereche de butoni pot transmite un mesaj puternic celor din jur si se potrivesc oricarei tinute.