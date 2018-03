Povestile cu antreprenori de succes le vedem in fiecare zi, insa in spatele acestei imagini sunt ore de munca si un proces neintrerupt de educare si adaptare pentru a fi mai buni. Uite cateva dintre lucrurile care te pot ajuta sa fii un antreprenor mai bun:

Invata continuu

Construirea unei companii, in special a uneia care sa aiba capacitatea de a schimba modul in care se fac afacerile, este un proces de lunga durata care necesita invatare si adaptare in mod continuu.

Conform unui studiu efectuat de Ernst&Young, 23% dintre antreprenori considera ca lipsa unei educatii eficiente este unul dintre obstacolele pe care le intalnesc atunci cand vor sa isi deschida sau sa isi dezvolte afacerea.

Unde poti gasi surse de invatare? Conform aceluiasi studiu, 44% dintre antreprenori considera mentoratul ca fiind principala sursa de invatare. O alta sursa de invatare o reprezinta si sesiunile de networking cu alti antreprenori, unde poti gasi idei noi si sfaturi utile pentru afacerea ta.

Iesi din zona de confort

Ca si antreprenor care inca este la inceput de drum sau chiar daca ti-ai deschis deja o afacere, probabil ca ti se pare mai usor sa explorezi probleme si idei din zona de confort care iti ofera mai multa siguranta. Insa atunci cand vrei sa construiesti o afacere care sa ofere solutii concrete, care sa tina pasul cu piata si sa fie cu un pas in fata competitorilor, trebuie sa iesi din zona ta de confort.

Un bun exemplu in acest sens este Liviu Tudor care, desi a terminat Politehnica, la sectia Aeronautica, a reusit sa construiasca o afacere de succes in domeniul imobiliar, devenind unul dintre cei mai influenti proprietarii de cladirii de birouri din Romania.

La fel ca in cazul tau, nu ar trebui sa te sperie ideea de a face mai mult. De ce? Pentru ca nicio afacere de succes nu si-a atins obiectivele intr-un mod confortabil si usor.

Cauta eficienta, nu doar igeniozitatea

In fiecare actiune pe care o face echipa ta, ca atunci cand membrii raspund la mail-uri clientilor sau incheie un contract nou, vor exista momente de igeniozitate care duc la indeplinirea obiectivelor stabilite. In calitate de antreprenor, nu doar ca trebuie sa recunosti meritele echipei, ci este esential sa cauti modalitati prin care sa incorporezi aceste tactici inteligente pe care le foloseste echipa ta in fiecare conversatie sau tranzactie pe care o faci.

Tine minte, succesul poate fi gasit oriunde, de la o ceasca de cafea bine facuta si pana la o operatie pe creier a unui chirurg. Daca iti pui intrebarea „de ce?“ si intelegi motivele care au facut posibil succesul unei actiuni, poti crea o strategie care iti va diferentia afacerea de celelalte.

Va fi usor? Nu, insa nimeni nu a spus ca antreprenoriatul este un lucru simplu. Insa, la final, cand vei reusi sa creezi o afacere de succes care sa fie un reper in industrie, vei avea satisfactia pe care ai intrevazut-o de la bun inceput.