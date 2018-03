Cinema City este cel mai mare operator de cinematografe din Romania, parte din Cineworld Group, devenit recent al doilea mare lant de cinematografe din lume.

Cinema City a mizat intotdeauna pe cele mai importante trenduri cinematografice – precum IMAX, 4DX sau VIP –, inca din 2007, cand a deschis primele cinematografe din Romania. Iar daca acum zece ani a urmari un blockbuster in format 3D reprezenta cea mai atractiva si mai noua modalitate de vizionare a unui film, tendintele in cinematografie s-au schimbat rapid in ultimii ani, spectatorii cautand in sala de cinema adrenalina si productii memorabile traite din ce in ce mai intens, fapt ce a dus la aparitia unui format precum 4DX-ul – o experienta pentru toate simturile.

La finalul lui 2017, compania a aniversat 10 ani si 25 de multiplexuri in Romania, cu un total de aproape 41.000 de locuri in 231 de sali, printre care se numara si 2 sali T IMAX, 5 sali 4DX si 6 sali VIP.

Odata cu deschiderea de luna aceasta, in Romania exista acum un adevarat lant de cinema 4DX, care cuprinde 5 sali 4DX (in Mega Mall Bucuresti, City Park Mall Constanta, Shopping City Timisoara, Braila Mall si Iulius Mall din Cluj-Napoca), disponibile doar in reteaua Cinema City. Aceste 5 sali reprezinta aproape 15% din totalul de 36 existente in intreaga retea Cineworld din Europa si Israel, care cuprinde 9 tari.

Tehnologia 4DX reprezinta unul dintre cele mai revolutionare formate de vizionare, fiind creata in 2009 de CJ 4DPLEX. Compania sud-coreeana a combinat tehnologia si creativitatea pentru a le oferi spectatorilor o experienta de cinema absoluta, in care miscarile fluide sau dinamice ale scaunelor high-tech mobile se completeaza cu efectele de mediu, precum vantul, ploaia, ceata, fulgerele, bulele de sapun sau mirosul, disponibile atat pentru filmele 2D, cat si pentru filmele 3D.