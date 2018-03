"Sigur ca o completa integrare in structurile europene presupune si aderarea la Euro, dar aderarea la Euro nu aduce automat un avantaj. Intr-o mare masura, economia romaneasca este «euroizata», as spune. Nu stiu daca e foarte corect acest termen, dar am vazut ca e des folosit. Ati vazut la cate produse preturile sunt afisate numai in euro, parca asta ar fi moneda de schimb in Romania si nu este moneda de schimb, totusi, in Romania este inca leul. Introducerea monedei europene aduce avantaje, dar are si niste constrangeri", a declarat presedintele Senatului, citat de bursa.ro.

Chestionat daca termenul pentru aderarea la moneda Euro, 2024, este fezabil, raspunsul celui de-al doilea om in stat a fost afirmativ.

"Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. .