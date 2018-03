1. Acorda atentie schimbului valutar

Daca locuiesti cu chirie cel mai probabil trebuie sa faci plata lunara in euro. Sau poate calatoresti des si ai nevoie frecvent de valuta. O modalitate extrem de simpla de a economisi este ca inainte sa cumperi orice moneda straina sa te informezi corect cu privire la cursul zilei. In urma unei tranzactii avantajoase poti ramane in buzunar cu cateva zeci de lei.

Unele institutii, precum Banca Transilvania, iti pun la dispozitie un convertor valutar, care este deosebit de util. Poti afla de cati bani ai nevoie pentru a cumpara o anumita suma in valuta, dar si istoricul evolutiei monedei. Astfel vei sti daca este sau nu momentul potrivit pentru anumite tranzactii. Pagina de internet iti mai ofera posibilitatea de a primi cursul valutar cu regularitate, prin e-mail.



2. Adapteaza abonamentele nevoilor tale

Indiferent despre ce abonamente este vorba, de TV, internet sau de telefonie, e important ca acestea sa fie adaptate nevoilor tale. Tine minte acest detaliu de fiecare data cand vizitezi un magazin pentru a incheia un nou contract. Sau de fiecare data cand esti contactat din partea companiilor, care doresc sa iti prezinte oferte de nerefuzat. Daca nu calatoresti decat foarte rar in afara tarii, nu ai nevoie de minute pentru strainatate. De asemenea, daca nu descarci cu regularitate de pe internet fisiere de mari dimensiuni, nu vei avea nevoie de mai mare viteza disponibila. Si exemplele pot continua. Doar invatand sa iti apreciezi corect nevoile vei reusi sa economisesti.



3. Foloseste mijloacele de transport in comun

Folosirea masinii personale zilnic, pentru a merge la serviciu, implica o cheltuiala destul de mare. Cel mai probabil alimentezi atunci cand este nevoie si poate nu faci calcule exacte legate de consum. Incearca insa acest exercitiu si fa mai apoi comparatia cu un abonament pe mijloacele de transport in comun. Avand in vedere pretul combustibilului, cu siguranta diferenta va fi substantiala. O alta solutie este sa folosesti bicicleta, cu atat mai mult ca vremea de afara este tot mai placuta.



4. Nu iti face obiceiuri costisitoare

Sa iei cina in oras poate fi un obicei foarte placut. Mai ales dupa o zi de munca obositoare, cand ai chef de orice altceva in afara de gatit. Insa cheltuielile se vor aduna si iti vei da seama la final de luna ca o foarte mare parte din venituri se duce pe mancare. Mai bine fa un efort suplimentar si pregateste tu masa. Evita retetele elaborate sau complexe si pastreaza la indemana o carte de bucate cu retete rapide si gustoase. Iar daca tot ai ajuns in bucatarie, poti pregati ceva si pentru pranzul de a doua zi.



5. Renunta la vicii

Printre cele mai costisitoare vicii se numara fumatul si consumul de alcool. In ceea ce priveste fumatul, pe langa faptul ca tigarile sunt tot mai scumpe, acesta are urmari grave asupra sanatatii. La un calcul simplu iti vei da seama ca aproximativ 500 de lei din salariul tau merg pe un obicei care nu iti aduce niciun beneficiu.

Consumul de alcool este recomandat in cantitati mici. Stim cu totii ca un pahar de vin la cina are efecte benefice asupra organismului. Ai insa gija ca acesta sa nu se transforme in mai multe sticle. Mai ales daca ai preferinte costisitoare. In plus, ia in calcul mahmureala neplacuta careia va trebui sa-i faci fata a doua zi.

6. Ai grija cu platile automate

Serviciul de debitare directa pus la dispozitie de catre banci presupune plata automata a unor sume de bani din contul tau, cu acordul tau prealabil. Acesta poate fi foarte util atunci cand este vorba de plata facturilor sau a ratelor, deoarece eviti penalitatile cauzate de intarzierea platilor. Dar lucrurile sunt diferite atunci cand folosesti debitarea directa pentru alte servicii, pe care nu le folosesti cu regularitate. Daca ai fost de acord cu o astfel de conditie si ti-ai inregistrat cardul pe o platforma de continut video sau muzica, te poti trezi ca platesti fara ca macar sa fi accesat acele site-uri in luna respectiva. Acorda atentie acestor detalii de fiecare data cand vrei sa iti folosesti cardul in mediul online.



7. Fa-ti carduri de reducere

Cardurile de reducere iti ofera beneficiul unor preturi mai mici fata de cele de pe eticheta. Astfel, fie ca este vorba de farmacii, supermarketuri sau alte locuri pe care le vizitezi frecvent si iti ofera aceasta posibilitate, nu ezita. Nu te costa nimic si nici nu dureaza mult. Cel mai probabil, in cateva minute dupa completarea informatiilor necesare, ti se va inmana si cardul.

In unele cazuri reducerea poate fi chiar substantiala, sau poti avea acces la diverse promotii. Iar daca pentru un produs platesti cu cativa zeci de bani mai putin, pentru zece sau douazeci, va creste economia facuta.

Avand in vedere veniturile mereu insuficiente, majorarile de pret si ratele tot mai mari, multe persoane renunta la gandul de a economisi. Insa cateva obiceiuri simple, pe care poate nu le-ai luat in considerare, te vor ajuta sa ramai cu ceva banuti in plus in buzunar.