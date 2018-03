Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.

Miercuri indicele a scazut la 2,03%, cel mai mic nivel atins din 8 februarie, iar luni a stagnat, noteaza profit.ro.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei.

Evolutia dobanzilor pe piata monetara este de obicei corelata cu evolutia randamentelor la titlurile de stat.