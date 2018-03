"In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii 90 si sub presiunea istoriei, a timpului, trebuia sa promovam legi. Legile reformei in 91, 92, 93. Nu intram niciodata in Parlamentul Romaniei de atunci cand ni se punea intrebarea aceasta: aveti un studiu de impact si puteam sa vin si sa spun ...stiti presiunea timpului, trebuie sa facem reforma, tranzitia nu asteapta. Trebuie sa facem un studiu de impact. Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit. A veni cu o lege care spune ca am inteles eu ca asa e in Uniunea Europeana nu este suficient. In primul rand ca trebuie sa vezi ce e Uniunea Europeana, pentru ca nu e o Uniune standardizata din punct de vedere financiar - bancar. E cu multe divergente si diferente. Apoi as pune intrebarea: de la a spune ca vrem ca in Romania creditarea sa fie ca in Uniunea Europeana si pana la a propune o lege sa avem nivelul trai in Romania ca in Uniunea Europeana cati pasi sunt? Sunt numai cativa. Sunt numai cativa pasi si o sa ne pomenim si cu o lege din asta care sa ne spuna ca trebuie sa traim la fel de bine ca in Uniunea Europeana", a spus Isarescu.

Acesta a precizat ca actorii care se ocupa de educatia financiara trebuie sa aiba in vedere aceasta realitate.

"Am luat intr-adevar premii internationale in educatie financiara, dar nu am reusit sa trecem cu mult dincolo de peretii acestei cladiri", a declarat Isarescu.

Guvernatorul bancii centrale a afirmat ca este periculos sa vorbesti numai in interiorul unei institutii si mesajele sa nu poata trece dincolo de zidurile cladirii pentru ca populatia, in extenso, trebuie sa cunoasca notiunile valorilor financiare pentru a face fata complexitatii produselor financiare din prezent dar si complexitatii vietii de zi cu zi, scrie Agerpres.

"Altfel, oricand un esec poate sa fie transferat de operatiunea propriu-zisa. Creditul sa nu mai fie credit, sa ajunga un fel de donatie cu accept numai dintr-o singura parte si cu argumentatia ca nu este dat inapoi, deci nu mai e credit pentru ca debitorul nu a inteles despre ce este vorba. Acesta ar bulversa total mecanismele financiare, ar distruge piata creditului o asemenea acceptiune, un asemenea debalans si ar crea multiple probleme in lant in functionarea economie de piata", a spus Isarescu.

Acesta a mentionat ca Banca Nationala a Romaniei implineste 10 ani de cand s-a implicat in proiecte majore de educatie financiara.