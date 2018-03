"Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii sa depuna aceasta declaratie unica in sistemul online si pentru acest lucru acordam o reducere de 5% a obligatiilor de plata fata de stat - impozit pe venit, CAS si CASS. Mai mult, daca se face o plata anticipata pentru veniturile estimate in anul in curs, pana la final de an, pana pe 15 decembrie, mai sunt 5% reducere. Deci, un contribuabil poate avea in total 10% reducere pentru obligatiile fata de stat, daca depune online si plata e anticipata", a spus Teodorovici.

In ceea ce priveste veniturile din drepturile de autor, ministrul de Finante a tinut sa precizeze ca s-a mers pe varianta opririi la sursa.

"In cazul drepturilor de autor, am mers pe ideea stopajului la sursa si scutirea celor care sunt si salariati a obligatiilor de plata pentru CAS si CASS. Este o abordare care a mai fost, este o abordare normala si este de bun augur celor care sunt vizati de acest nou mecanism", a adaugat el, citat de stirileprotv.ro.