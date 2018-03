"Incetul cu incetul, PSD construieste o groapa in care va intra economia romaneasca. Rata inflatiei a ajuns de la 0,2%, la momentul preluarii guvernarii de catre coalitia PSD - ALDE, la 4,72%. (...) Inseamna (...) o reducere a puterii de cumparare mai ales pentru angajatii in sectorul privat, dar si pentru angajatii in sectorul public. (...) De asemenea, pensionarii nu au primit niciun leu in plus la pensie, pentru ca acest Guvern a refuzat sa aplice legea pensiilor", a spus Orban in urma unei i9ntrevederi cu o delegatie a FMI.

De asemenea, in opinia sa este "extrem de grava si ingrijoratoare" si scaderea ponderii veniturilor bugetare raportat la PIB: "Nu pot fi suportate cheltuieli publice importante, indispensabile pentru dezvoltarea societatii romanesti.

Avertismentul liderului liberal

, atrage atentia Orban.

"Il astept pe domnul Dragnea sa ma acuze de incalcarea legii defaimarii, dar sunt dispus sa suport orice consecinta pentru adevarul pe care l-am sustinut in ceea ce priveste dezvoltarile din economia romaneasca. (...) Guvernarea PSD - ALDE si-a batut joc de o conjunctura economica extrem de favorabila in care s-a aflat Romania in 2017, facand praf toate echilibrele macroeconomice, de asemenea creand premisele unei incetiniri a cresterii economice pe urmatorii ani", a mai completat el, citat de jurnalul.ro.