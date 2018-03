Conducerea Prefecturii Covasna mentioneaza, intr-un comunicat de presa remis marti Agerpres, ca, potrivit legii, drapelele altor state pot fi arborate pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national.

"Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Institutia Prefectului Judetul Covasna a transmis o somatie Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice. Potrivit art.7 din Legea nr.75/1994, drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi", se arata in comunicat.

Potrivit acestuia, Primaria a fost somata sa intre in legalitate pana miercuri, in caz contrar urmand sa fie sanctionata contraventional.

Ziua maghiarilor de pretutindeni coincide cu izbucnirea Revolutiei pasoptiste in Ungaria si este marcata in fiecare an printr-o suita de manifestari comemorative ce au loc in aproape toate localitatile locuite majoritar de maghiari.

Municipiul Sfantu Gheorghe a fost pavoazat in cursul zilei de marti cu steaguri rosu-alb si verzi, dupa-amiaza urmand sa aiba loc vernisajul unei expozitii comemorative organizate de Institutul Balassi - Centrul Cultural Maghiar.

Manifestarile vor continua miercuri cu depuneri de coroane la monumentele si mormintele luptatorilor pasoptisti si vor culmina joi cu o adunare populara ce va avea loc in piata centrala din Sfantu Gheorghe, la care sunt asteptate sa participe cateva mii de persoane.