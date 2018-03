Practic, sistemul split TVA, o modalitate de plata defalcata a taxei pe valoarea adaugata, se aplica persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri TVA, aflate in una din situatiile de mai sus. Exceptie de la aceasta regula fac institutiile publice. Pentru a te informa cu privire la prevederile acestei legi si la modurile in care te-ar putea afecta, regasesti in continuare o selectie utila de intrebari si raspunsuri.

Unde pot fi deschise conturile TVA?

In cazul entitatilor mentionate mai sus, exista obligativitatea deschiderii de conturi TVA separate. Acestea pot fi deschise fie la trezorerie, fie la banci. In cazul primei variante, conturile sunt deschise automat și gratuit, fara solicitare, pentru toti operatorii economici platitori de TVA. Nu se percep comisioane de administrare, iar posesorii pot avea acces la extrasele de cont în format electronic, tot în mod gratuit. Aceste conturi pot fi folosite doar pentru platile in lei.

In cazul celei de-a doua variante, conturile de TVA ar putea fi comisionate, in functie de regulile fiecarei institutii in parte. Unele banci, precum Banca Transilvania, iti ofera posibilitatea de a face o deschidere de cont TVA gratuita. Totodata, cea mai mare parte a operatiunilor legate de contul TVA sunt de asemenea gratuite. Aceste conturi sunt necesare pentru tranzactii ce nu pot fi realizate prin trezorerie, precum cele cu alte companii private.

Cate conturi TVA poate avea o firma?

La trezorerie pot fi deschise doar conturi in lei. Astfel, in cazul in care firma efectueaza plati in valuta, va fi necesara deschiderea unui cont bancar in valuta.

In plus, conform legii, bancile pot deschide automat conturi de TVA clientilor, pe care au obligatia sa ii informeze ulterior de acest lucru. Daca ai primit o astfel de instiintare, poti valida deschiderea contului intr-un interval de timp de 90 de zile lucratoare. In caz contrar, banca este obligata sa il inchida.

Prin urmare, o firma ar putea avea in acelasi timp mai multe conturi TVA deschise, fara a fi supuse vreunei limitari in acest sens din partea legii.

Cum si cand intra si ies firmele din sistem?

Firmele care inregistreaza intarzieri la plata TVA mai vechi de 60 de zile lucratoare, peste un anumit plafon, si cele aflate in insolventa, au obligatia de a notifica Fiscul si de a aplica automat sistemul de plata defalcata a taxei.

Noul sistem de plata poate fi folosit si de companiile care nu sunt obligate prin lege sa faca acest lucru. Avantajul ar fi reducerea cu 5% a impozitului.

Indiferent de situatie, firmele trebuie sa completeze si sa depuna formularul 086 la organul fiscal competent. Aceeasi declaratie trebuie completata si pentru a renunta la sistemul split TVA. Legea prevede insa ca firmele aflate in insolventa sau cu datorii la TVA pot iesi din sistem la cel putin 6 luni de la data in care nu se mai afla in aceste situatii. Firmele care au ales sa aplice benevol noul sistem, pot renunta la acesta metoda de plata doar la finalul anului fiscal si nu mai devreme de un an de la momentul inscrierii.

Cand pot fi aplicate sanctiuni?

Noile prevederi legale impun o serie de responsabilitati firmelor din Romania, inregistrate in scopuri de TVA. In cazul nerespectarii acestora, in OG 23/2017 sunt mentionate si sanctiunile ce pot fi aplicate contribuabililor. Una dintre situatii este plata gresita a taxei . Mai exact, firmele care sunt inregistrate in noul sistem de plata au obligatia sa depuna TVA aferenta sumelor incasate, pana la o anumita data. In aceasta perioada se pot face corectii ale sumelor depuse, fara ca beneficiarii sa fie sanctionati. Daca insa dupa depasirea termenului alocat se constata ca suma depusa este gresita, firma va trebui sa suporte o penalitate de 0,06% pe zi din suma platita eronat.

De asemenea firmele sunt obligate sa comunice codul propriu de TVA furnizorilor si clientilor. In caz contrar, acestea risca amenzi de pana la 4000 de lei.

Aprobarea acestei ordonante aduce cu sine noi obligatii firmelor platitoare de TVA. Pentru a fi sigur ca le intelegi si a nu risca sanctiuni, este esential sa cunosti toate detaliile importante referitoare la noul sistem de plata al taxei.