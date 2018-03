Numarul salariatilor si gradul de profesionalizare au inregistrat scaderi semnificative din 2008 pana in 2016. Potrivit raportului KeysFin, numarul locurilor de munca ramase neocupate aproape s-a dublat, ajungand la aproximativ 60.000, in 2016. Din acest motiv, principala provocare a departamentelor de resurse umane din companii, dar si a firmelor de recrutare va fi sa gaseasca oameni competenti, potriviti pentru posturile pe care le au libere. Iar situatia nu pare sa se imbunatateasca nici in 2018.

Omul de afaceri Liviu Tudor, presedinte si fondator Genesis Property, cel mai mare proprietar roman de birouri, considera ca, in 2018, companiile vor avea probleme mai mari cu recrutarea angajatilor, atat din cauza crizei de forta de munca, dar si a schimbarilor legislative.

„Gasirea fortei de munca calificate va fi o provocare si mai mare in 2018. In 2018, gasirea fortei de munca calificate la un pret competitiv va fi mai grea decat in 2017, mai ales tinand cont de toate schimbarile legislative din ultima perioada”, declara proprietarul parcurilor West Gate si Novo Park. „Companiile vor trebui sa aloce resurse suplimentare pentru mentinerea unui nivel salarial multumitor pentru angajat, dar totusi competitiv pentru bugetele alocate”, mai spune acesta.

Cauzele care au condus la aparitia acestei crize pe piata fortei de munca sunt variate: de la migrarea in masa a milioane de romani in statele din vestul Europei, la asteptarile salariale ale tinerilor care abia intra pe piata muncii, lipsa de pregatire sau salariile mici oferite, toti acesti factori au condus la crearea unui impas.



1. Exodul romanilor in Occident

Din anul 2000 pana in anul 2015, numarul romanilor din diaspora a crescut anual cu 7%, potrivit datelor furnizate de Oragnizatia Natiunilor Unite. In 2016, cel putin 3,4 milioane de romani locuiau peste hotare, un numar neasteptat de mare fata de estimarile facute de autoritatile romane. Astfel, Romania a ajuns pe locul 2 in lume la ritmul migratiei, fiind depasita doar de Siria, unde un conflict militar si civil fara precedent in ultimele decenii a dus la exodul populatiei in zone pasnice.



2. Intrarea pe piata muncii a generatiei Millennials

Tinerii din generatia Millennials au reprezentat o noutate pentru companii. „Tinerii Millennials sunt educati, obisnuiti cu tehnologia, au capacitatea de a face multitasking, sunt increzatori in fortele proprii si au energie. Insa ei au si asteptari mai mari, prefera sa lucreze in echipe, cauta provocari, iar cel mai important aspect pentru ei este echilibrul dintre viata personala si cea profesionala”, scrie Jay Gilbert, pentru Ivey Business Journal.

Companiile s-au vazut astfel nevoite sa isi adapteze modalitatile de motivare a angajatilor, politicile interne, schemele de promovare, sa vina cu beneficii care sa stimuleze productivitatea angajatilor si sa identifice noi oportunitati de retentie a angajatilor valorosi, pentru ca tinerii Millennials, spre deosebire de predecesorii lor, nu stau prea mult pe ganduri pentru a-si schimba jobul, daca sunt nemultumiti de conditiile de munca.

3. Paradoxul de pe piata muncii

Pe de alta parte, tinerii Millennials s-au confruntat cu un paradox, atunci cand au iesit de pe bancile facultatii: cele mai multe anunturi de angajare cereau candidatilor sa aiba experienta in domeniul in care voiau sa lucreze. Insa forta de munca abia intrata pe piata nu era la fel de dispusa sa faca voluntariat sau internshipuri neplatite, chiar daca aceasta practica le asigura experienta de care aveau nevoie. Mai mult decat atat, multi tineri, in special din domeniul finantelor, dar si din IT, au ramas in tara suficient cat sa obtina un job de junior si sa capete suficienta experienta pentru a fi eligibili pentru o slujba mult mai bine platita in Marea Britanie, Germania, Austria sau in tarile scandinave.



4. Salariile mici oferite

Analiza efectuata de KeysFin mai noteaza un aspect important: daca salariul mediu net in Romania a crescut de la 1.042 lei in 2007 la 2.047 lei in 2016, aceasta crestere nu a fost resimtita si in nivelul de trai al angajatilor, din cauza costului mare al traiului zilnic, reflectat in pretul alimentelor, al chiriilor sau al ratelor. Un indicator relevant il reprezinta evolutia produsului brut pe cap de locuitor. Daca in Polonia, acesta a crescut intre 2007 si 2016 cu peste o treime, pana la 11.200 euro/locuitor, in Romania, dupa o crestere similara de aproape 25%, a patra ca dinamica dupa Polonia, Malta si Irlanda, am ajuns abia la 7.600 de euro in ultimii 10 ani.