"Veniturile totale ale bugetului general consolidat scad ca pondere in PIB de la 2,73% in ianuarie 2016, la 2,4% in ianuarie 2017 si la 2,31% in ianuarie 2018.

Impactul negativ este mai accentuat la nivelul veniturilor fiscale, care sunt cu numai 725,8 mln lei mai mari decat ianuarie 2017 dar cu 705,8 mln lei sub nivelul din 2016, in ciuda unei dinamici extraordinare a Produsului Intern Brut. Astfel, veniturile fiscale ale lunii ianuarie scad ca procent din PIB de la 1,78% in 2016, la 1,6% in 2017 si 1,36% in 2018.

Aceasta evolutie negativa a veniturilor fiscale coroborata cu cresterea cheltuielilor fixe din bugetul general consolidat indica perspective sumbre pentru investitii si in 2018. In acelasi timp, declinul veniturilor arata ca reducerile cu iz electoral de taxe si impozite (reducerea cotei de TVA, eliminarea supra-accizei si eliminarea taxei pe active, eliminarea celor 102 taxe) nu au putut fi recuperate din dinamica activitatii economice, nici prin reintroducerea supra-accizei si nici prin reducerea evaziunii fiscale, asa cum au afirmat reprezentantii coalitiei PSD-ALDE.

Un alt element important este continuarea denaturarii informatiilor publice legate de venituri prin includerea subventiilor pentru agricultura in categoria sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si pre-finantari aferente cadrului financiar 2014-2020. Ne asteptam ca noul ministru de finante sa puna capat dezinformarii si sa inregistreze aceste subventii in mod separat in bugetul general consolidat. Astfel, din cele 1.225 milioane de lei sume primite de la UE in exercitiul 2014-2020, 1.100 milioane reprezinta subventiile pentru agricultura si numai 125 de milioane de lei fonduri europene.

Cheltuielile publice au continuat sa creasca fata de anii precedenti atat in termeni nominali cat si ca procent din PIB, astfel incat, in contextul unei performante a veniturilor publice sub cea a activitatii economice excedentul bugetar specific lunii ianuarie s-a diminuat la o treime din excedentul lunii ianuarie 2016", mentioneaza sursa citata.