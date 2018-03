"Cred ca acest program si-a atins scopul pentru ca asa cum vedem astazi aceasta piata este deblocata. Acest Program continua. Este finantat...Va continua pana in 2021, asa cum este el gandit astfel, dar cred ca va continua atata timp cat va fi necesar in piata, cat dumneavoastra si piata in general va simti aceasta nevoie de a avea Programul Prima casa", a spus Radu Oprea, potrivit Agerpres.

Acesta a afirmat ca "Prima casa" a dat un impuls economiei si dezvoltarii pietei imobiliare.

Radu Oprea a mentionat ca Programul a fost demarat in 2009 pentru ca la acea data exista un blocaj in ceea ce priveste creditul ipotecar.

Potrivit acestuia, finantarea prin credit imobiliar a inceput sa functioneze, iar politicile publice trebuie sa aduca un impuls in dezvoltarea economica si nu sa vizeze exclusiv dimensiunea sociala.

De asemenea, acesta a mentionat ca Programul Start-Up Nation va continua anul acesta si ca este finantat, iar acum se desfasoara in parametri normali. Ultima cerere de plata poate fi depusa pana in 26 septembrie anul acesta. Totodata, Radu Oprea a precizat ca va fi demarat si Programul Start-Up Nation editia 2018.