1. Atat intreprinderea individuala, cat si SRL-ul pot fi infiintate in cateva zile. Daca, in primul caz, este intotdeauna vorba despre un singur fondator, care se poate asocia ulterior cu sotul sau sotia, in cazul unui SRL, pot exista pana la 50 de fondatori.

2. In ambele cazuri, actele se depun la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in raza caruia se afla sediul profesional. Anul trecut, au fost eliminate taxele platite aici pentru inregistarea unei intreprinderi individuale sau a unui SRL.



3. Daca alegi varianta SRL-ului si esti la inceput de drum, trebuie sa afli si despre optiunea de a deschide un SRL-D. Este vorba despre societatea cu raspundere limitata-debutant, o forma de organizare juridica prin care persoanele care nu au mai avut o firma anterior au parte de anumite facilitati (scutire de la plata CAS). Avantajele sunt, insa, pe termen scurt. Dupa trei ani, un SRL-D trebuie transformat, obligatoriu, in SRL, ceea ce aduce costuri suplimentare, si apar si alte limitari: nu poti avea mai mult de 5 asociati care, la randul lor, nu au avut o firma si nu poti desfasura mai mult de 5 activitati diferite.

4. Daca domeniul in care iti doresti sa infiintezi o afacere se anunta nesigur si nu vrei decat sa testezi piata, intreprinderea individuala, sau chiar un PFA, reprezinta o varianta mai buna decat un SRL. Intreprinderea individuala poate fi desfiintata in cateva zile, nu cere o contabilitate complexa si iti permite sa retragi bani din firma fara a plati taxe catre stat.

5. Vei avea nevoie de un registru unic de control, daca firma ta este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului. Pentru alte categorii de contribuabili, detinerea acestuia este optionala, dar utila. Firmele nou infiintate au obligatia sa achizitioneze un astfel de registru, pe care il vor prezenta intotdeauna la solicitarea organelor de control, in primele 30 de zile de la data inregistrarii. La ce foloseste, de unde il cumperi, cum se completeaza si cum se pastreaza poti afla din acest articol despre registrul unic de control.



6. Nu poti infiinta o intreprindere individuala fara a avea o calificare in domeniul vizat, dar poti face asta in cazul unui SRL. In plus, SRL-ul iti permite sa desfasori un numar mai mare de activitati diferite si sa ai mai multi angajati. In cazul intreprinderii individuale, ai voie sa angajezi cel mult 8 persoane, ceea ce este oricum mai mult decat ii este permis unei persoane fizice autorizate (PFA), care poate lucra cu maximum 3 angajati.

7. Dezavantajul, atunci cand infiintezi un SRL, poate fi faptul ca ai nevoie de ajutorul unui contabil, fata de intreprinderea individuala, unde te poti descurca si pe cont propriu, avand cunostintele de baza. De asemenea, vei plati impozit pe dividende pentru banii scosi din firma.

8. In cazul intreprinderii individuale, insa, vei ajunge sa platesti cu bunurile personale, daca acumulezi datorii. Nu la fel se intampla pentru un SRL, unde, daca apar datorii, asociatii raspund in limita capitalului social, cu toate ca administratorul firmei va pune la bataie, si aici, bunurile proprii.

9. In ceea ce priveste darile catre stat, taxele sunt mai avantajoase pentru un SRL, cu conditia ca activitatea sa fie profitabila.