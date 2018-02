Nu putine sunt cazurile in care noii proprietari de locuinte au descoperit dezavantajele abia dupa ce s-au mutat, cand tranzactia fusese deja incheiata si era prea tarziu sa se mai razgandeasca. De aceea, este important sa stii ce sa intrebi sau la ce sa te uiti atunci cand mergi sa vizitezi un apartament.



Care este starea generala a apartamentului?

Pentru ca multe dintre tranzactiile imobiliare implica vanzarea si cumpararea unor apartamente in blocuri vechi, este bine sa poti estima de la bun inceput cati bani va trebui sa investesti in renovarea unei astfel de locuinte. Unele apartamente arata impecabil si necesita doar unele mici cheltuieli ulterior, in timp ce altele trebuie refacute de la zero. Mai exista insa si cazurile in care poti descoperi unele probleme ascunse chiar si la locuintele care arata bine. Una dintre primele intrebari pe care trebuie sa le pui este legata de starea instalatiei electrice si a celei sanitare: cand sau daca au fost inlocuite si din ce materiale sunt realizate.

Schimbarea instalatiei sanitare, de exemplu, este o operatiune care iti va consuma mai degraba timp, decat bani. Daca te uiti peste aceste materiale rezistente pentru instalatiile de apa si caldura vei vedea ca acestea sunt destul de ieftine si au o durata mare de viata. In schimb, pentru innoirea instalatiei electrice s-ar putea sa fie nevoie sa spargi peretii sau tavanul.

Motivul pentru care starea instalatiilor din apartament este atat de importanta este unul simplu: problemele pe care le pot cauza instalatiile vechi inseamna pagube costisitoare si senzatia ca te afli intr-un proces continuu de renovare.



Care sunt costurile cu intretinerea?

Daca apartamentul care te intereseaza nu are o centrala termica, principala preocupare este legata de costurile cu intretinerea pe timpul iernii. Intreaba proprietarul cate persoane sunt trecute la intretinere si cere-i sa iti arate cateva chitante din lunile de iarna. Eventual, poti incerca sa vorbesti si cu vecinii sau cu administratorul blocului pentru a te asigura ca ai toate datele necesare pentru a lua o decizie.



Ce probleme au intampinat proprietarii cu apartamentul?

Exista numeroase probleme de care nu iti poti da seama in cateva minute de vizitat un apartament. Vecinii galagiosi, disconfortul creat de zgomotele de la spalatoriile auto din apropiere, de la locurile de joaca, inundatiile frecvente de la un vecin care refuza sa isi repare instalatiile, mirosul neplacut din casa ori lipsa izolatiei termice pot constitui adevarate probleme pentru unele persoane, in timp ce altele sunt dispuse sa treaca peste unele neajunsuri, mai ales daca apartamentul are un pret bun. Noteaza-ti pe o foaie toate lucrurile care stii ca te-ar deranja in locuinta ta si incearca sa afli daca exista riscul sa te confrunti cu ele in noua casa.

Cat de vechi este, de fapt, blocul?

Pe multe site-uri cu anunturi imobiliare, anul in care a fost construit blocul este vag specificat. Cele mai cautate apartamente, dar si cu preturi mai mari, sunt cele din blocurile construite dupa cutremurul din 1977. In functie de bugetul tau, incearca sa iti gasesti un apartament intr-un bloc cat mai nou. Este bine de stiut si faptul ca firmele de asigurari percep tarife mai mari pentru asigurarea unei locuinte intr-un bloc construit inainte de 1977, iar pentru locuintele incadrate cu risc seismic mare, poti avea probleme inclusiv la obtinerea unui credit imobiliar.



Cat de mult poate fi negociat pretul?

Cei mai multi proprietari sunt dispusi sa negocieze pretul apartamentelor, mai ales daca au increderea ca au gasit un potential cumparator. Atunci cand vizitezi o locuinta, nu iti arata incantarea, chiar daca ai convingerea ca ti-ai gasit noua casa, si lasa loc pentru a negocia pretul, in functie de defectele pe care le gasesti noului apartament. De asemenea, o tactica foarte intalnita printre agentii imobiliari sau proprietarii de locuinte este sa iti spuna ca au deja o oferta concreta din partea altcuiva, pentru a te grabi sa iei o decizie. Insa oricat de mult ti-ar placea un apartament, trebuie sa iti cantaresti bine decizia inainte si sa nu faci compromisuri.

La negocierea pretului, poti incepe prin a oferi o suma cu 10% mai mica. În principiu, marja de negociere pe piata rezidentiala veche este in medie de 5% si depinde foarte mult de asteptarile vanzatorilor, precum si de cat de presati de timp sunt sa vanda apartamentul respectiv, scrie Economica.net. Intereseaza-te din timp de preturile apartamentelor din zona, astfel incat sa fii pregatit pentru a negocia la sange valoarea locuintei.