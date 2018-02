"Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului de la BNR. La Ministerul de Finante analizam care sunt argumentele pro si contra si dupa aceea la nivelul Guvernului vom avea o pozitie oficiala in Comitetul de Supraveghere Macroprudentiala. Trebuie sa lasam populatia, pentru ca este normal sa apeleze la astfel de instrumente de creditare pentru nevoile pe care le au in derulare. Nu sunt intr-o astfel de pozitie in care sa fiu impotriva unei astfel de abordari, adica sa sustin o limitare.

Vedem, analizam, dar nu impartasesc astazi aceasta idee de a limita. De a fi poate mai atenti este in regula, dar sa nu limitezi si chiar sa ceri foarte multe conditii in momentul in care o persoana se indatoreaza", a declarat Teodorovici la Parlament.

Chestionat daca intentioneaza sa il invite pe Liviu Dragnea la intrevederea cu guvernatorul BNR, raspunsul ministrului a fost: "Nu, noi nu am planificat. (...) Dar am convenit impreuna ca in urmatoarele zile o sa stabilim o intalnire in care sa discutam toate aceste elemente. Va fi Banca Nationala si Ministerul de Finante. Vom vedea exact daca vom fi intr-o echipa extinsa cu doamna prim-ministru de fata sau cu alti participanti la discutie", a mai spus ministrul, citat de digi24.ro.