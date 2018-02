Un studiu de ultima ora realizat de Massachusetts Institute of Technology (MIT) demonstreaza, de exemplu, faptul ca orasele pot lupta eficient impotriva acestor schimbari prin imbunatatirea practicilor de constructie rezidentiala, in conditiile in care, in Statele Unite ale Americii, aproximativ 20% din emisiile de dioxid de carbon sunt generate de locuinte. Dar in timp ce autoritatile lupta din rasputeri cu aceasta problema, si consumatorii casnici, respectiv fiecare dintre noi, putem adopta o serie de masuri prietenoase cu mediul, care sa contribuie la reducerea consumului de energie.

1. Iluminatul inteligent contribuie la mari economii de energie

Iluminatul incintelor se poate face in mod economic prin utilizarea de becuri cu halogen sau a unor becuri cu LED-uri , echipamente care au o durata de viata chiar si de 10 ori mai mare decat a becurilor cu incandescenta, consumand cu pana la 75% mai putina energie electrica. De asemenea, becurile cu LED prezinta si alte avantaje, cum ar fi faptul ca nu contin mercur, ofera lumina instant, sunt reglabile ca intensitate, nu contribuie la acumularea de caldura in incinta, nu atrag insectele si prezinta un risc scazut de incendiu. Alte masuri eficiente de iluminat sunt reprezentate de instalarea mai multor surse de lumina separate pentru diferite parti ale unei camere, in locul unei surse unice de lumina sau utilizarea de lampi cu senzor de miscare.

2. Este indicata utilizarea unor electrocasnice eficiente energetic

3. Utilizarea corespunzatoare a aparatelor electrice este de mare ajutor

4. Aparatele de incalzire si racire a aerului sunt cele mai mari consumatoare de energie

Nu este foarte greu sa ne dam seama care este gradul de eficienta energetica a electrocasnicelor, pentru ca producatorii pun la dispozitie toate aceste informatii pe eticheta. Astfel, date despre consumul anual de energie al acestora sunt disponibile prin marcajele referitoare la clasa, iar pentru cel mai bun consum trebuie sa alegi aparatele din categoria A+++, A++, A+ sau A, economiile de energie realizate prin intermediul acestora fiind cuprinse intre 25% si 65%. De asemenea, tot pe eticheta este disponibila si o scala de eficienta cromatica, culoarea verde fiind cea care indica cele mai eficiente aparate, iar cea roşie pe cele aflate la polul opus. In general, electrocasnicele care sunt cei mai mari consumatori energetici ai casei sunt frigiderul (14% din totalul consumului) si masina de spalat (10%).In timp ce iluminatul detine doar 30% din totalul consumului de energie, diferenta revine tuturor celorlalte aparate electrice din casa. O regula de baza pe care trebuie sa o cunoastem cu totii este aceea ca aparatele electrice consuma curent chiar si in modul stand-by, motiv pentru care monitorul sau unitatea centrala a unui calculator trebuie inschise de fiecare data, acest obicei contribuind, de asemenea, si la prelungirea duratei lor de viata. Este de preferat ca monitorul să fie de tip LED sau LCD, iar pe orice device de acest tip sa fie activate functiile sleep si hybernate mode sau auto-shutdown. In acelasi timp, niciun aparat electronic cum ar fi incarcatorul telefonului sau uscatorul de par nu trebuie sa ramana in priza dupa utilizare.Aproximativ 70% din energia totala consumata intr-o gospodarie este utilizata pentru incalzire/racire si incalzirea apei. Aparatul de aer conditionat este cel mai mare consumator de energie, motiv pentru care trebuie utilizat responsabil. Vara, acesta poate fi pornit intermitent si niciodata cu fereastra deschisa, intrucat fiecare salt de temperatura duce la o risipa considerabila de curent. In cazul unei centrale termice se recomanda ca temperatura interioara sa se situeze intre 20° si 22° C ziua, in timp ce noaptea poate fi redusa pana la 18° C, pentru ca fiecare grad in minus reprezinta o economie de energie de 7%. Nu sunt deloc recomandate incalzitoarele electrice pentru camera care sunt mari consumatoare de energie si nici macar incalzitoarele instant pentru apa.

Utilizand sursele de energie in mod responsabil, se pot face economii considerabile de curent electric, care pot ajunge si pana la 40%, adoptarea aceastei strategii determinand, totodata, importante reduceri ale costurilor la factura de electricitate.

