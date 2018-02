Chestionat de jurnalisti cu privire la declaratiile potrivit carora Banca Nationala ar trebui sa intervina in problema cresterii ratei inflatiei, raspunsul deputatului a fost: "Sa terminam cu problema asta. Asta este o minciuna pe care incultii, din pacate doamna Dancila este nepregatita in acest domeniu, si populistii o folosesc. Cum adica? BNR nu stabileste nici cursul de schimb si nici nu spune cati bani sunt in Romania. Face politica monetara pe baza politicilor economice si fiscale".

"Cat timp Romania a fost stabila si predictibila, patru ani nu am avut nici inflatie, nici devalorizare a leului. In ultimii ani avem asa ceva, de fapt dam vina pe Banca Nationala. E o minciuna", a mai mentionat el.

Ponta a tinut sa precizeze este obligatia sefului Executivului de a se intalni cu guvernatorul BNR.



"E obligatia prim ministrului, daca sigur stapaneste notiunile, de a se vedea regulat cu guvernatorul Bancii Nationale. Dar sa se spuna ca se intalneste premierul si guvernatorul si maine se opreste inflatia este o minciuna. E doar o chestie care se bazeaza pe ignoranta oamenilor care pot sa creada asa ceva", a declarat fostul prim-ministru, citat de jurnalul.ro.



Premierul Viorica Dancila a sustinut luni ca in perioada urmatoare urmeaza sa aiba o discutie pe tema cresterii inflatiei cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu.

"Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a spus prim-ministrul.