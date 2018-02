"Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niste prieteni foarte buni. Am gasit niste vechi cunostinte care ne-au aratat locuri foarte frumoase. Am vazut Capitala. De obicei nu dau socoteala de ce plec din tara, dar cand lucrurile par ascunse dau nastere la tot felul de scenarii", a spus Udrea la Antena 3, potrivit News.ro.

Aceasta a explicat ca intentioneaza sa mai stea, iar ulterior va merge la Atena pentru o procedura medicala. Totodata, ea a anuntat ca este insarcinata cu gemeni si spera ca va avea doi baieti.

”Am gemeni, sarcina evolueaza bine”, a mai spus Udrea.

Intrebata daca se teme sa ajunga din nou la puscarie, Udrea a confirmat, dar a spus ca ”pana la urma din puscarie se iese”.