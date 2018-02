Grijile si stresul aferente cheltuielilor neprogramate pot disparea ca prin minune pentru a face loc bunastarii si economiilor. Daca ti se pare ca este dificil sa atingi acest obiectiv, ti-am pregatit cateva sfaturi care sa te ajute sa-ti administrezi bugetul, indiferent de situatia financiara sau varsta.

Am adus in discutie varsta pentru ca un studiu recent a demonstrat faptul ca de-abia la 40 de ani oamenii incep sa se simta, in sfarsit, in siguranta din punct de vedere financiar. Dar sa vedem, in continuare, care sunt pasii prin care poti atinge acest obiectiv.

1. Determina-ti veniturile

Primul pas pe care trebuie sa il faci pe drumul spre succesul tau financiar este sa iti calculezi veniturile. In primul rand, salariul este cel pe care trebuie sa il monitorizezi iar un calculator salarii 2018 iti poate fi de un real ajutor. Tot cu acest prilej trebuie sa-ti contabilizezi veniturile realizate din activitati auxiliare, dar si sporurile salariale, beneficiile pe care le primesti de la serviciu si chiar alocatia copiilor. Acest pas este cel mai important pentru ca fara el nu poti face o analiza concludenta a bugetului propriu, nu iti vei putea urmari cheltuielile si nici nu vei reusi sa iti stabilesti obiective financiare.

2. Calculeaza-ti cheltuielile

Alcatuieste o lista cu cheltuielile tale fixe si variabile. Cheltuielile fixe sunt reprezentate, in principal, de taxe, impozite si asigurari, costuri cu chiria sau creditul bancar (daca te afli in aceasta situatie), cu masina sau telefonul personal. In general, acestea trebuie platite primele pentru a-ti putea organiza apoi bugetul cat mai bine. Nu trebuie sa omiti nici cheltuielile cu vacanta, care pentru sanatatea si randamentul tau poate fi foarte importanta si nici controalele anuale la medic, din aceleasi considerente. Odata finalizate aceste calcule, ar trebui sa te opresti asupra cheltuielilor variabile care sunt cele cu facturile curente la intretinere, mancarea, transportul, ingrijirea personala sau tratamente medicale constante (daca este cazul).



3. Fa bilantul bugetului tau

Odata finalizate primele doua operatiuni, este momentul sa afli care este, mai exact, situatia bugetului tau. Fa un calcul si vezi care este diferenta dintre venituri si cheltuieli. In cazul in care cheltuielile sunt mai mari decat veniturile este momentul sa faci anumite ajustari si sa elimini activitatile care nu sunt necesare. Cand faci acest bilant, trebuie sa pastrezi si o mica suma de bani pentru situatiile de urgenta sau cadouri. Iar ca sa tii socotelile cat mai bine ar trebui sa te ocupi de ele fie saptamanal, fie lunar, fie anual, pentru ca specialistii nu recomanda sa le combini si nici sa incerci sa urmaresti cu exactitate fiecare cheltuiala in parte. Avand o situatie clara a cheltuielilor si veniturilor tale poti insa sa-ti prestabilesti un buget de cheltuieli pentru o anumita perioada si sa il respecti.



4. Invata sa economisesti

Pentru ca situatia bugetului tau sa inregistreze imbunatatiri semnificative, este cazul sa inveti sa economisesti suplimentar. In categoria cheltuielilor care pot fi eliminate intra, in primul rand, asigurarile si cheltuielile cu distractia. Poti face, de asemenea, economii semnificative daca reduci consumul la utilitati, daca iti faci cumparaturile de alimente in locuri unde preturile sunt mai mici sau daca iti reinnoiesti garderoba in perioada reducerilor. Nu mai cumpara lucruri care nu iti folosesc si invata sa pui deoparte banii pe care ii obtii suplimentar, fara a-i cheltui imediat. Actionand astfel vei reusi sa economisesti bani pentru un fond de urgenta, dar si pentru vacanta, educatia copiilor, pensie, o noua masina sau o noua casa.

Un astfel de plan financiar te va ajuta sa-ti pui finantele in ordine, dar si sa stabilesti si sa atingi obiective ambitioase pentru viitor.

Sursa foto: unsplash.com