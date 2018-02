Fata de trimestrul III din 2017, in ultimele trei luni ale anului economia Romaniei a crescut cu 0,6%.

Aceasta este cea mai semnificativa crestere economica din ultimii 10 ani in conditiile in care un avans similar al PIB, respectiv 6,9%, a fost consemnat in anul 2007.

"In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%. Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6% comparativ cu trimestrul III 2017. Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7,0% pe seria ajustata sezonier", se precizeaza in comunicatul INS.

Pe de alta parte, institutia precizeaza faptul ca seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2007-2012, in vederea reconcilierii cu datele anuale revizuite ca urmare a implementarii modificarilor metodologice legate de tratarea rezervarilor Eurostat pe Venitul national brut, revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2015-2016 in vederea reconcilierii cu datele anuale (2015 - varianta definitiva, 2016 - varianta semidefinitiva) si includerii estimarilor pentru trimestrul IV 2017, scrie Agerpres.

"Astfel, rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuite de la 102,0% la 101,7%; rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,6% la 102,4%", se mai arata in comunicatul citat.

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018.

Banca Mondiala a anuntat, recent, ca se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2017 o crestere a PIB de 6,4%, fata de 4,4%, previzionata in iunie.

Si Fondul Monetar International (FMI) a revizuit de la 4,2% la 5,5%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2017, in raportul "World Economic Outlook", publicat pe 10 octombrie. ;